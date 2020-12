Hinrunden-Zeugnis von Fortunas U23 - die Verteidiger : Könighaus, Oberdorf und Tomiak überragen

Analyse Düsseldorf Fortunas Regionalliga-Mannschaft hat die Hinrunde hinter sich gebracht. Wir nehmen die Leistungen jedes Spielers unter die Lupe. Im zweiten Teil an der Reihe: die Verteidiger.

Moritz Montag (11 Spiele/2 Tore) Der Rechtsverteidiger spielte nach seiner späten Vertragsverlängerung eine solide Hinrunde. Erzielte das erste „Zwote“-Tor der Saison in Straelen, fiel später wegen eines Corona-Falls im privaten Umfeld aus. Starke Leistungen wechselten sich mit schwächeren Auftritten ab, rotierte zwischenzeitlich auf die Bank. Dennoch deutlich besser als in der verkorksten Vorsaison.

Jamil Siebert (7/0) Stand wie kaum ein anderer im Fokus der Öffentlichkeit – aufgrund des Pokers um seine Vertragsverlängerung und das verpatzte Startelf-Debüt im Zweitliga-Team gegen Regensburg . Hatte auch in seinem ersten Spiel für die „Zwote“ einige Probleme, fing sich danach aber und kämpfte sich zurück. Besonders stark gegen Dortmund und Köln, nicht ganz unbeteiligt am entscheidenden Gegentor gegen Schalke.

Tim Oberdorf (19/0) In seinen inzwischen anderthalb Jahren bei der Fortuna hatte der Lehramtsstudent bis zum Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen keine Pflichtspielsekunde verpasst. Im Ruhrgebiet aufgrund der U23-Regel erstmals ausgewechselt, gegen Schalke zunächst auf der Bank und gegen Bergisch Gladbach nicht im Kader – jeweils aus demselben Grund. Insgesamt mit einer bärenstarken Hinrunde, immer besser auch in seiner neuen Rolle als Kapitän. Grundsätzlich ein unverzichtbarer Baustein der Defensive.

Boris Tomiak (17/2) Bildete in zahlreichen Begegnungen die Innenverteidigung mit Oberdorf, die über weite Strecken wohl zu den stärksten der Liga zählte. Nach fast einem halben Jahr ohne Pflichtspiel im Sommer sofort auf gehobenem Regionalliga-Niveau. Unheimlich kopfball- und zweikampfstark, erzielte zwei wichtige Tore in Wuppertal und Bonn. Lediglich mit zwei etwas schwächeren Partien gegen Schalke und Rödinghausen.

Felix Könighaus (17/1) War in der vergangenen Saison von schier endlosem Verletzungspech geplagt und kam deshalb nur auf sechs Einsätze. Seit dem Sommer hat der 20-Jährige schon fast drei Mal so häufig gespielt – und mit ganz wenigen Ausnahmen stets überzeugt. Passsicher, technisch stark und auch in den Zweikämpfen robust. In Rödinghausen wurde die gesamte Mannschaft nach seiner Einwechslung besser, in Lippstadt gelang ihm ein Treffer. Ein junger Spieler mit großem Potenzial – und möglicherweise einer großen Zukunft.