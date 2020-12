Hinrunden-Zeugnis von Fortunas U23 - die Torhüter : Gorka stark, Mitryushkin unsicher

Analyse Düsseldorf Fortunas Regionalliga-Mannschaft hat die Hinrunde hinter sich gebracht. Wir nehmen die Leistungen jedes Spielers unter die Lupe. Im ersten Teil an der Reihe: die Torhüter.

Dennis Gorka (7 Spiele/4 Mal zu Null) Der 18-Jährige war in den ersten sieben Partien die unumstrittene Nummer eins, bevor er sich im Training der Profis eine Oberschenkelverletzung zuzog und fortan ausfiel. Das Torwarttalent strahlte viel Ruhe aus, überzeugte mit starken Reflexen auf der Linie und souveräner Strafraumbeherrschung. Ganz starker Regionalliga-Einstand im ersten Saisonspiel in Straelen (1:1), kassierte insgesamt lediglich vier Gegentreffer.

Tim Wiesner (5/2) Es war eine der unzähligen guten Nachrichten dieses Halbjahres: Tim Wiesner , den das Verletzungspech in einem schier unglaublichen Ausmaß verfolgt hatte, feierte sein Comeback. Drei Jahre nach seinem bis dato letzten Pflichtspieleinsatz – damals war er beim 3:1-Derbysieg der Profis gegen den MSV Duisburg für Raphael Wolf eingewechselt worden – kehrte der 24-Jährige gegen den FC Wegberg-Beeck (0:0) zwischen die Pfosten zurück. Allerdings nicht immer voll auf der Höhe: In Rödinghausen (2:3) verschätzte er sich beim Herauslaufen und rutschte anschließend aus – auch beim 5:2-Erfolg gegen Bergisch Gladbach verschuldete der gebürtige Dortmunder ein Gegentor.

Anton Mitryushkin (6/0) Aufgrund der Verletzung von Jungspund Gorka als dritter Torwart der Profis nachverpflichtet, feierte er ein durchwachsenes Debüt in Lippstadt (3:1). Zunächst äußerst unsicher, später hielt er den Sieg fest. Im weiteren Verlauf der Hinrunde schlichen sich in seine Auftritte immer wieder – teils gravierende – Fehler ein. Der entscheidende Gegentreffer in Oberhausen (0:1) ging auf die Kappe des 24-Jährigen, gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund bügelte Boris Tomiak einen schweren Patzer Mitryushkins in höchster Not aus. Hat mit dem Ball am Fuß und im Spielaufbau einige Schwächen.