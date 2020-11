Fortuna-Spieler bei U23 : Durchwachsene Auftritte von Siebert und Stöcker

Düsseldorf Weil Jamil Siebert und Michel Stöcker nicht bei den Profis eingesetzt wurden, konnten sie bei 4:1 der Regionalliga-Mannschaft gegen Rot Weiss Ahlen mitwirken. Ihre Leistungen zogen aber ein geteiltes Echo nach sich.

Die Nachricht erreichte Nico Michaty am späten Freitagabend, kurz nach Fortunas 1:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim. Michel Stöcker und Jamil Siebert waren bei den Profis nicht zum Einsatz gekommen, deshalb rutschten die beiden Jungspunde einen Tag später kurzfristig in den Kader der Regionalliga-Mannschaft – und der Trainer beorderte sie vor dem Spiel gegen Rot Weiss Ahlen (4:1) naturgemäß in die Startaufstellung. „Das sind die normalen Themen bei einer U23“, sagte Michaty. „Jamil und Michel sollten bei uns Spielpraxis bekommen.“