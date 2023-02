Dämpfer für Zweitligist Diese herben Defizite sind zu viel für Fortuna

onarutF heftl se ac,inhfe um es ngaz dhltceiu zu ansg,e in red Bretie an tQtuai.äl Gehebneo cnsheAüpr eknönn so hianfce nihct ferltül r.nwdee rsdnAe sit se lecchlsihiß ctihn zu äne,rkerl muarw se feainch nciht ,nligegt Kanstonz ni edi esinLgtnue zu b.momenke An tnegu nTage sti ielesv i,mghlöc na aelnl dnanree neeb .thcin