„Ich werde sterben“ So tapfer kämpft Fortuna-Legende Georg Koch gegen den Krebs

Ausgerechnet am Vorabend des 129. Geburtstags seines Herzensklubs hat Koch nun mit einer schlimmen Nachricht überrascht. Der Ex-Torwart ist laut seiner Aussagen in einem Interview unheilbar an Bauchspeicheldrüsen-Krebs erkrankt. „Ich werde sterben. Aber wann mich der liebe Gott holen wird, hat er noch nicht entschieden“, sagt der 52-Jährige der „Bild am Sonntag“. Festgestellt worden sei „der ganze Mist bei einer Routine-Untersuchung. Mir ging es zuvor schon nicht so gut, und meine Blutwerte waren auffällig schlecht“, berichtet der einstige Profi-Fußballer.