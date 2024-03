Kastenmeier zu drei Zu-Null-Spielen „Ich habe nichts aufs Tor bekommen“

Der gebürtige Regensburger freute sich jedoch nicht nur für Uchino, sondern mindestens ebenso über die Defensivarbeit des gesamten Teams. „Ich habe in den kompletten letzten beiden Spielen nichts aufs Tor bekommen“, stellte er nach dem 4:0 in Osnabrück fest. „Meinen Respekt, es ist eine Riesenleistung, was wir defensiv alles abarbeiten gerade, egal, wer auf dem Platz steht. Was die Jungs da verteidigen, wie viele Meter sie machen, welche Räume sie schließen – sehr, sehr gut, wie wir uns in die Bälle schmeißen. Ich kann nicht klagen.“