21-Jähriger kommt vom VfB Stuttgart : Fortuna verpflichtet Torwart Kastenmeier

Düsseldorf Wie bereits von unserer Redaktion berichtet, will Fortuna zwei neue Torhüter verpflichten. Nun ist klar, wer die Nummer drei in der Hierarchie wird: Florian Kastenmeier kommt vom VfB Stuttgart.

Das Torhüter-Karussell bei Fortuna nimmt volle Fahrt auf. Jannick Theißen hat einen Profivertrag unterschrieben und soll verliehen werden, Michael Rensing soll in den kommenden Tagen verlängern und nun ist auch klar: Florian Kastenmeier kommt vom VfB Stuttgart und wird in Fortunas neuer Torwarthierarchie den dritten Platz einnehmen. Der 21-Jährige erhält eine Vertrag bis Juni 2022.

Dem Vernehmen nach ist geplant, dass Kastenmeier in der kommenden Saison das Tor von Fortunas Zweitvertretung in der Regionalliga West hüten wird. Nachdem Kastenmeier zwischen 2013 und 2017 für den FC Augsburg zwischen den Pfosten stand, spielte er in den letzten beiden Jahren für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart in der Regionalliga Südwest. Dort lief er in 55 Partien auf. Außerdem stand er immer wieder im Kader von DFB-Auswahlmannschaften.