Kontakte schon im Sommer Fortuna holt Stürmer von Ligakonkurrenten

Der in Bietigheim-Bissingen geborene Rossmann kam in der vergangenen Saison 13 Mal in der Zweiten Liga zum Einsatz und absolvierte dabei 241 Spielminuten. In der aktuellen Spielzeit stand der Angreifer lediglich an den ersten vier Spieltagen zur Verfügung – danach fiel er bis zur Winterpause zunächst wegen eines Muskelfaserrisses und daraus resultierenden Trainingsrückstands, schließlich dann wegen einer hartnäckigen Hüftverletzung aus.