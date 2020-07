Erster Zugang : Fortuna vor Verpflichtung von polnischem U21-Nationalspieler

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Mittelfeld-Regisseur Kevin Stöger offenbar fündig geworden. Der polnische U21-Nationalspieler Jakub Piotrowski hat bereits den Medizincheck absolviert und erinnert Sportvorstand Uwe Klein „an den jungen Oliver Fink“.

Jakub Piotrowski soll nun derjenige werden, der die Fäden im Düsseldorfer Mittelfeld verstärkt in seine Hände nehmen soll. Wie der „Express“ zuerst berichtete, wird Fortuna den polnischen U21-Nationalspieler vom belgischen Erstligisten KRC Genk unter Vertrag nehmen. Der 22-Jährige hat bereits den Medizincheck absolviert und nimmt am Dienstag am Laktattest teil. Fortunas Sportvorstand Uwe Klein bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion die Kontakte: „Die Unterschrift des abgebenden Vereins steht noch aus, aber wir sind uns mündlich einig.“ Piotrowski wird einen Vier-Jahres-Vertrag erhalten, über die Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart; sie wird jedoch im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Als Stöger-Kopie darf man sich den Polen freilich nicht vorstellen. Piotrowkis Stärken liegen eher in seiner Laufstärke und Dynamik, mit der er sich auch in Zweikämpfen gut behaupten kann. Zudem ist er in der Lage, präzise Diagonalpässe zu spielen. „Jakub ist ein Mann für das zentrale Mittelfeld, ein offensiver Sechser oder Achter“, beschreibt Klein. „Es ist immer schwierig, Spieler untereinander zu vergleichen, aber mich erinnert er er an den jungen Oliver Fink. Er ist laufstark und bringt viel Körperlichkeit mit.“

In Genk hatte sich Piotrowski zuletzt nicht durchsetzen können, was die Verpflichtung allerdings überhaupt erst möglich macht. Denn der Vertrag des 1,88-Meter-Mannes beim belgischen Europa-League-Teilnehmer wäre noch bis zum 30. Juni 2021 gelaufen, und noch vor zwei Jahren lag sein Marktwert bei zwei Millionen Euro; eine solche Ablöse wäre für Fortuna nicht zu stemmen gewesen. In der vergangenen Saison sank Piotrowskis Einstufung laut „transfermarkt.de“ unter eine Million Euro, da er lediglich fünf Einsätze für Genk in der Jupiler League und anschließend weitere sechs für den KRC-Ligarivalen Waasland-Beveren, an den er für den Rest der Saison ausgeliehen war, absolvierte. In der deutschen Zweiten Liga will das Talent nun den Durchbruch schaffen. „Die Konkurrenz in Genk war allerdings auch enorm groß“, erklärt Klein.