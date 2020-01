39-Jähriger fliegt direkt mit ins Trainingslager : Fortuna holt neuen Torwarttrainer

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat einen neuen Torwarttrainer verpflichtet. Der 39 Jahre alte Ex-Keeper war fünf Jahre für die Amateure von Borussia Mönchengladbach verantwortlich.

Fortuna Düsseldorf hat Ex-Keeper Christoph Semmler als neuen Torwarttrainer für seine Profimannschaft verpflichtet. Der 39-Jährige folgt auf Claus Reitmaier, der sich künftig um die Weiterentwicklung des Torwarttrainings im Nachwuchsleistungszentrum der Fortunen kümmern soll. Das teilte der Verein am Samstag mit.

Wir begrüßen ein neues Gesicht in der #F95 -Familie 🤗 Christoph #Semmler wird neuer Torwarttrainer und ist heute Vormittag bereits mit uns nach Marbella geflogen 👉 https://t.co/MaTeTPmicj pic.twitter.com/GGA1Nd9XNb

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim Traditionsverein Fortuna Düsseldorf. Für mich persönlich ist es perfekt, dass wir direkt nach meinem Start ins Trainingslager fahren“, hieß es in einer Mitteilung des Klubs: „Dort habe ich viel Zeit, um die Mannschaft, insbesondere natürlich die Torhüter, und das Team ums Team kennenzulernen. Darauf und auf die anstehende Arbeit freue ich mich sehr.“

Semmler hatte in seiner aktiven Laufbahn seine erfolgreichste Zeit mit Rot-Weiß Oberhausen. Zwischen 2006 und 2008 gelang ihm mit Oberhausen der Durchmarsch von der Oberliga Nordrhein in die 2. Bundesliga, wo er 25-mal zwischen den Pfosten stand. Seine Trainer-Karriere hatte er in der U23 von Borussia Mönchengladbach begonnen, wo er fünf Jahre tätig war. 2018 wechselte er zum belgischen Erstligisten KAS Eupen, wo er bis zum Sommer verantwortlich war.