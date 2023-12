Nach Heimpleite gegen Holstein Kiel So hart geht Fortuna-Trainer Thioune mit seinem Team ins Gericht

Daniel Thioune war entsprechend bedient und ließ in jedem ihm entgegengehaltenen Mikrofon seinem Frust freien Lauf. Es hatte sich gehörig etwas angestaut beim Cheftrainer des Zweitligisten aus dem Rheinland. „Ich bin maximal unzufrieden mit der Darbietung, die wir von Minute eins an auf den Platz gebracht haben“, sagte der 49-Jährige. „Es geht nicht darum, dass ich der Mannschaft die Bemühungen absprechen will, aber zum wiederholten Male geraten wir in einem Heimspiel in Rückstand.“