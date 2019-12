Fortuna vor dem Augsburg-Spiel : Hoffen auf Hennings und mehr Kreativität im Offensivspiel

Düsseldorf Nach überstandener Erkältung könnte Fortunas Torjäger Rouwen Hennings am Dienstag gegen den FC Augsburg in die Startelf zurückkehren. Nur er alleine kann aber auch nicht die Wende bringen.

Am Samstag hatte Rouwen Hennings noch alles probiert, fuhr mit seiner Mannschaft ins Teamhotel, doch es reichte nicht für einen Einsatz beim Spiel gegen Leipzig (0:3) am Abend. Der Körper war durch eine Erkältung zu geschwächt. Der Stürmer winkte ab. Fortunas Verantwortliche verzichteten zwar ungern auf ihren Toptorjäger, doch ihnen war bewusst, dass ein fitter Hennings beim FC Augsburg (Dienstag, 20.30 Uhr) und gegen Union Berlin sehr wichtig sein wird und ein Einsatz gegen Leipzig die schnelle Gesundung gefährdet hätte. Nun hoffen Friedhelm Funkel und die Fans gleichermaßen, dass Hennings wieder eingreifen kann.

„Es sieht ganz ordentlich aus“, sagte der Trainer vor der Abfahrt in die Fuggerstadt am Montag. „Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er im Kader steht. Und wenn er dabei ist, wird er auch in der Startelf stehen.“ Kein Wunder, dass Funkel die vollständige Genesung herbeisehnt. Hennings ist schließlich bisher die Lebensversicherung der Fortuna. In 14 Ligaspielen traf er zehn Mal, dazu zwei Mal in den beiden Pokalpartien.