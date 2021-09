„Histörchen“ – die etwas andere Gegnervorschau : Was die Auer „Veilchen“ zu Fortunas Lieblingsgegner macht

Männel, immer wieder Martin Männel: Aues ewiger Keeper gegen Marcel Sobottka. Foto: dpa/Bernd Thissen

Serie Düsseldorf In unserer Rubrik „Histörchen“ widmen wir uns heute Fortunas Bilanz gegen den Zweitliga-Gegner vom Sonntag, den FC Erzgebirge Aue – mit viel Geschichte und einigen kuriosen Fakten. Und in diesem Fall einer sehr interessanten Statistik.

Es ist nicht ganz auszuschließen, dass die Anhänger des FC Erzgebirge Aue zeitweise selbst nicht mehr wussten, wie ihr eigener Verein gerade genannt wurde – so oft wechselte die Namensgebung der Auer, die ihre Wurzeln anno 1908 haben. Die längste Zeit hörten die Sachsen auf den Namen BSG Wismut Aue (1951 bis 1954 und 1963 bis 1990), ehe am 1. Januar 1993 die heutige Benennung verbrieft wurde. Die größten Vereinserfolge fuhr der Klub ohnehin unter anderer Stadtflagge ein. Von 1954 bis 1963 trat der „Kumpelverein“ unter der Bezeichnung SC Wismut Karl-Marx-Stadt (heutiges Chemnitz) an und räumte drei Meistertitel (1956, 1957 und 1959) und einen Pokalsieg (1955) in der damaligen DDR ab.

Kontinuität bewies der FC Erzgebirge dagegen bei der Wahl seiner Spielstätte. Seit 1928 hat der Ort, auf dem das Erzgebirgsstadion steht, nicht gewechselt. Wer die Reise von Düsseldorf zum Spielort auf sich nimmt, tuckert 580 Kilometer quer durch die Republik. Mit Ankunft im Erzgebirge kann dann schon schnell einmal Urlaubsstimmung aufkommen, so idyllisch ist das Stadion gelegen. Doch Vorsicht! Schließlich sind Fortuna und ihre Fans zum Arbeiten in den Osten gereist...

Face-to-Face-Vergleich Jetzt geht’s ans Eingemachte – den noch recht jungen Vergleich der beiden heutigen Kontrahenten. Fortuna und der FCE trafen sich erst vor rund 20 Jahren erstmalig auf dem Rasen. Startschuss war im Mai 2001, als sich die Flingerner zum aller ersten Mal auf den weiten Weg nach Aue machten. Prompt setzte es im ersten Auswärtsvergleich, damals noch in der Regionalliga Nord, eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Das gleiche sportliche Schicksal widerfuhr Fortuna übrigens auch bei ihrem ersten Zweitliga-Auftritt im Erzgebirge, im November 2010 (0:1).

Apropos November. Das ist der Monat, in dem Fortuna einfach nicht beim FCE gewinnen kann. Dreimal sah der Terminplan ein Gastspiel vor, und außer einem Punkt gab es keinen Blumentopf zu gewinnen. Doch genug des Trübsals, denn die nächsten Werte lesen sich durch die Bank positiv. Zehn Spiele in Aue – und fünfmal strahlten die Rot-Weißen, zweimal gab es eine Punkteteilung, und über drei Begegnungen decken wir den Mantel des Schweigens. Dabei mussten die jeweiligen Fortuna-Keeper in zehn Fällen das Leder aus ihrem Netz fischen, während der Düsseldorfer Angriff 15-mal Grund zum Jubeln hatte.

Interessant ist die Konstante im Tor der Gastgeber. Jedes einzelne Zweitliga-Gegentor durch F95 kassierte Aue-Keeper Martin Männel, der seit 2008 für die „Veilchen“ aufläuft.

Seitenwechsler Wo nichts ist, da ist nichts. Ob Trainer, Offizielle oder Spieler – beide Vereine begegneten sich bisher nur auf dem grünen Rasen und nicht am Schreibtisch. Die Ausnahme bildet da Arianit Ferati. Doch obwohl Ferati 2017 von Fortuna ins Erzgebirge wechselte, hatten die Verantwortlichen auch in diesem Fall wenig bis gar nicht zu verhandeln. Der Grund: Der ehemalige U19-Nationalspieler wurde in beiden Fällen vom Hamburger SV an Fortuna und dann an Aue verliehen.

Ohne jeglichen Einsatz für den HSV parkten die Hanseaten Ferati nach seiner Verpflichtung vom VfB Stuttgart 2016 direkt in Düsseldorf. Zwar ließ das offensive Mittelfeldtalent hier und da sein Können aufblitzen, aber der große Durchbruch blieb ihm verwehrt. Ferati bewegte sich zwischen den Welten Trainingsplatz, Ersatzbank und zweiter Mannschaft. Er sammelte dabei immerhin in 13 Zweitliga-Spielen (ein Tor), einem Pokalspiel, zehn Freundschaftsspielen und sieben Einsätzen bei der Zwoten weitere Seniorenerfahrung. Für eine Weiterverpflichtung bei Fortuna qualifizierte er sich trotzdem nicht.

Negativer waren die Erfahrungen, die der Leihspieler bei seinem Intermezzo in Aue mitnahm, denn hier langte es lediglich zu fünf Einsätzen. Bereits zur Winterpause sahen alle Parteien diese Leihe als gescheitert an, und so endete seine Rundreise wieder in Hamburg.

Spiel der Spiele 2001 steuerte Fortuna mit gesetzten Segeln dem absoluten Tiefpunkt der Vereinsgeschichte entgegen. Drei Spieltage vor Ende der Regionalliga-Nord-Spielzeit 2000/2001 bot sich aber sehr wohl noch die Chance, dem sportlichen Tod von der Schippe zu springen. Fortuna fuhr gestärkt durch einen 6:1-Erfolg bei Tennis Borussia Berlin zur Auswärtspartie zum FCE. Für die „Veilchen“ war die Saison bereits gelaufen, sie bewegten sich im Niemandsland der Tabelle. Die Ausgangslage für die Rheinländer war indes glasklar. Nur ein Sieg würde Fortuna über dem Strich der Tabelle halten und die Aussicht auf den Klassenerhalt nähren.

Entsprechend erwarteten die mitgereisten Fans am 26. Mai 2001 eine entschlossene Fortuna, die vor Galligkeit nur so sprühen würde. Von all dem war dann vor knapp 3000 Zuschauern in Aue nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Die Krone auf eine unterirdische Halbzeit setzte Rudi Zedi auf, dessen Fehler Aues Müller kurz vor dem Wechsel dankbar zum 1:0 verwertete.

Wer nun eine andere Fortuna erwartet hatte, wurde bitter enttäuscht. Erst knapp zehn Minuten vor dem Abpfiff beteiligte sich F95 an der Partie. Zu spät, um das Spiel zu drehen. Aue konterte nun gefährlich, setzte den 2:0-Schlusspunkt und provozierte eine Rote Karte gegen Uwe Weidemann. (90.). Nur Dank der Fax-Panne des SV Wilhelmshaven wurde der Untergang um zwölf Monate vertagt.