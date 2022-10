„His-Törchen“ – die etwas andere Gegnervorschau : Diese stolze Serie verbindet Fortuna mit dem KSC

Serie Düsseldorf Die gemeinsame Wegstrecke der Düsseldorfer mit ihrem Sonntag-Gastgeber Karlsruher SC ist lang. Viele Spieler standen für beide Klubs auf dem Platz – darunter sogar zwei aus dem aktuellen Kader der Rot-Weißen. Noch augenfälliger ist jedoch eine ungewöhnliche Bilanz, die Fortuna im Wildpark verbuchte.

Kollektives Aufatmen: Fortuna kann auch wieder auswärts siegen. Der gelungene Pokalauftritt, mit einem starken Florian Kastenmeier, mit Zug zum Tor und treffsicheren Stürmern, tut dem Klub gut. Bevor die bösen Geister des Düsseldorfer Fußballs so richtig Fahrt aufnahmen, setzten Mannschaft und Trainer ein Ausrufezeichnen. Beim Sonntag-Gegner, dem Karlsruher SC, herrscht hingegen Katzenjammer. 120 Minuten Pokalfight in Sandhausen mündeten in ein Elfmeterschießen mit negativem Ausgang.

Dabei hatte sich der KSC im Verlauf der Saison kontinuierlich gesteigert. Nach einem Katastrophenstart – Platz 18 nach den ersten beiden Spielrunden, mit null Punkten und 2:8 Toren – haben die Badener mittlerweile zu Fortuna aufgeschlossen. Es darf also am Sonntag (13.30 Uhr) ein Kampf auf Augenhöhe erwartet werden – trotz oder gerade wegen der Ergebnisse unter der Woche.

Was zuletzt geschah Immer wieder sonntags! Auch das bislang letzte Klassentreffen im Wildpark, vor gut einem halben Jahr (3. April 2022), wurde an einem Sonntag ausgetragen. Ein gutes Omen? Nimmt man die ersten 45 Minuten als Maßstab, darf man es getrost so werten. Ex-KSC Torjäger Rouwen Hennings schien sich im Badener Land immer noch heimisch zu fühlen. Zunächst bereitete das Nordlicht die Düsseldorfer Führung durch Daniel Ginczek mustergültig vor (31.), ehe Hennings sechs Minuten später höchstpersönlich für das Halbzeitergebnis von 0:2 sorgte (37.).

Dass die Messe nicht schon frühzeitig gelesen war, hatte Winter-Neuverpflichtung Jordy de Wjis zu verantworten. Hatte der Niederländer zuvor in allen Partien begeistert, so mussten sich die mitgereisten Fans schmerzlich eingestehen, dass de Wjis auch nur ein Mensch ist. Der Abwehrhüne vertändelte im eigenen Strafraum den Ball und foulte zu allem Überfluss seinen Gegenspieler elfmeterwürdig (1:2, 66.).

Einmal vom Pech verfolgt, mussten die Rot-Weißen auch noch den Ausgleich hinnehmen. KSC-Sturmtank Philipp Hofmann setzte die Kugel aus 18 Metern unhaltbar in den Winkel. Fortuna musste sich am Ende mit einem 2:2 begnügen.

Auswärtsbilanz Mit ihrer jüngsten Bilanz beim Sport-Club kann Fortuna wirklich protzen. Seit 900 Heimspielminuten glückte den Karlsruhern kein Dreier mehr gegen die Rheinländer. Seit ihrem bislang letzten Sieg über Fortuna, vor 24 Jahren (25. September 1998), rennt der KSC 15 Spiel-Stunden vergeblich einem Heimerfolg hinterher. Zehn Gastspiele ohne Niederlage – das muss den Düsseldorfern erst einmal jemand nachmachen.

In sechs dieser zehn Partien, die ausnahmslos Zweitligabegegnungen waren, trennte sich Blau von Rot unentschieden. Dreimal triumphierte Fortuna – und das überzeugend. Unvergessen bleibt der 5:0-Erfolg im März 2012, am dem gleich sechs Ballkünstler als Torschützen beteiligt waren, die heute in anderen Funktionen für Fortuna tätig sind. Lumpi Lambertz, Oliver Fink, Adam Bodzek, Sascha Rösler, Jens Langeneke und der aktuelle Sportdirektor Christian Weber dürften sich gerne daran zurückerinnern.

Der KSC tut sich aber nicht nur zu Hause schwer mit Fortuna, denn spielortunabhängig gab es nur zwei Punkte aus den jüngsten sechs Partien.

Zu Bundesliga-Zeiten sah das noch anders aus. Damals konnten die Karlsruher durchaus zufrieden sein. In zwölf Heimspielen gelangen ihnen siebe Siege, während Fortuna nur ein einziges Mal die Punkte komplett entführen konnte. Am 20. September 1991 legten Thomas Allofs, Sven Demandt und Co. den Karlsruhern ebenfalls fünf Eier ins Nest (1:5).

Wandler zwischen den Seiten Irgendwie macht es den Eindruck, als wäre Philip Heise, Ex-Spieler der U23, ein „Fortuna-Stalker“. Wo immer Fortuna auftaucht, Heise ist schon da. Ob in Heidenheim, Dresden, Nürnberg oder Karlsruhe – überall steht Heise gegen seinen Ex-Verein auf dem Feld.

Mit Rouwen Hennings und Matthias Zimmermann hält Fortuna aber dagegen. Beide Haudegen warfen sich auch schon für die Badener ins Rennen. Einblicke in beide Vereine erlebten auch weitere 21 Kicker, die in den vergangenen Jahrzehnten für beide Klubs aufliefen. Die besseren Erinnerungen dürfte dabei Fortuna haben. Denn bei Hennings und Zimmermann dürfte es sich um die Sahnehäubchen im Team „Wechsler“ handeln.

Mit Zitronen handelte Fortuna im Sommer 1978. Die Verpflichtung von KSC-Torjäger Emanuel Günther sollte ein echter Kracher werden. 700.000 DM blätterten die Düsseldorfer auf den Tisch des Hauses – ein Jahr später jagte der gebürtige Wormser dem Ball wieder für den KSC hinterher. Auch die Verpflichtung Andreas Keim bracht kein Glück – Fortuna stieg mit ihm aus dem Oberhaus ab. Insgesamt gab es über die Jahre sieben Seitenwechsel Richtung Düsseldorf, viermal griff der KSC zu.