„Histörchen“ – die etwas andere Gegnervorschau : Warum Rostock kein beliebtes Reiseziel der Fortuna ist

Der bisher einzige Sieg in Rostock: Adam Bodzek, Oliver Fink und Ihlas Bebou (v. li.) feiern 2016 den Torschützen Marcel Sobottka (2. v. li.). Foto: imago sportfotodienst

Serie Düsseldorf/Rostock Gerade einmal drei Jahrzehnte ist die gemeinsame Geschichte von Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf alt. Doch seit der Mauerfall direkte Duelle der beiden Sonntags-Kontrahenten möglich machte, gibt es eine bedenkliche Statistik. Was dahintersteckt.

Weiterleiten Drucken Von Andreas Götz

Es ist der 31. Oktober. Wie viele Kinder zieht selbstverständlich auch Fortuna Düsseldorf am Halloween-Tag los, um fette Beute zu machen. Das richtige Outfit wären da eigentlich die Fortuna-Leibchen, die einst das Emblem der Toten Hosen zierte – ein Totenkopf. Fortuna würde ab 13.30 Uhr in Rostock gern auf sportliche Art Angst und Schrecken verbreiten und die Hansa-Kogge entern. Da wäre die, bei den Fans immer noch beliebte Klamotte doch passend, wie die Faust aufs Auge.

Direkter Vergleich Es ist zu einem Teil der deutschen Geschichte geschuldet, dass Duelle zwischen dem FC Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf keine besonders lange Tradition besitzen. Leider trennte Ost und West jahrzehntelang eine wahnwitzige Mauer. Doch auch Treffen aus der Vorkriegszeit sucht man vergeblich. Kein Wunder, denn der Ursprungsverein des FC Hansa wurde erst 1954 als SC Empor Rostock gegründet. Hansa selbst entstand gar erst 1965 durch die Ausgliederung der Fußballabteilung des SC Empor.

Damit wurde das Kapitel „Hansa Rostock“ in der Fortuna-Chronik erst vor 30 Jahren aufgeschlagen, am 5. Oktober 1991 im Ostseestadion. Fortuna wäre nicht Fortuna, hätte sie nicht ein Einstandsgeschenk im Gepäck gehabt. Denn nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Sven Demandt (36.) lud Fortuna die Rostocker im zweiten Abschnitt zu zwei weiteren Toren ein (1:3). Diesem Spiel sollte lediglich noch zwei Erstligaduelle folgen. Darunter ein gähnend langweiliges 0:0 vor mehr als 50.000 im Berliner Olympiastadion, wohin Hansa am 3. März 1996 ausgewichen war, und eine erneute 1:3-Schlappe ein gutes Jahr später.

Auch eine Spielklasse tiefer gelang es den Düsseldorfern bis heute nicht, in einem Meisterschaftsspiel an der Ostsee zu gewinnen. Zwischen 1993 und 2012 war Fortuna viermal Gast in Mecklenburg-Vorpommern. Die Bilanz ähnelt dabei der Erstligastatistik: Im neuen Jahrtausend setzte es zwei Niederlagen, jeweils 1:2 (2009 und 2012), im alten gab esimmerhin zwei Punkterfolgen. Folglich gehört die Hanse- und Universitätsstadt Rostock, trotz Seebad Warnemünde, nicht zu den beliebtesten Reisezielen der Fortuna auf der Deutschland-Karte.

Doch es ist nicht so, als könnte Fortuna nicht in Rostock gewinnen. Zwar trafen die beiden Klubs noch nie in einem Freundschaftsspiel aufeinander, aber am 20. August 2016 siegten die Düsseldorfer locker mit 3:0 im der ersten Runde des DFB-Pokals. Zwei Akteure, die voraussichtlich am Sonntag auch das Grün betreten werden, Kapitän Adam Bodzek und Marcel Sobottka, kennen somit das Gefühl, die Ostsee mit einem Sieg im Gepäck zu verlassen. Besonders „Cello“ Sobottka dürfte die Partie in guter Erinnerung haben, denn der Mittelfeldakteur schenkte Hansa damals gleich zwei Treffer ein.

Seitenwechsler Die Liste der Spieler, die direkt von Rostock nach Düsseldorfer wechselten oder auch umgekehrt, ist kurz: Christian Beeck. Interessant ist vor allem, dass Fortuna die Fühler bereits nach Beeck ausgestreckt hatte, als dieser den Kinderschuhen gerade entwachsen war. Das war im Jahr 1991. Verpflichtet wurde der Defensivspezialist des FC Hansa allerdings erst 1997. Er brachte es in den anschließenden zwei Vertragsjahren auf 34 Zweitligaspiele, in denen er drei Tore für die Flingerner erzielte. Dazu machte der Abwehrspieler noch zwei Pokalspiele und 21 Freundschaftspartien im Fortuna-Trikot. Nach dem Abstieg 1999 wechselte Beeck zurück in den deutschen Osten, zu Energie Cottbus.

Am 26. April 1991 bestritt Christian Beeck, der nach seiner aktiven Karriere als sportlicher Leiter für Union Berlin und Energie Cottbus tätig war, sein erstes Spiel für die Fortuna. Allerdings konnte er, damals noch in Diensten von Stahl Brandenburg, als Testspieler im Freundschaftsspiel gegen den FC Schalke 04 (2:3) nicht überzeugen und wurde nicht verpflichtet. Sechs Jahre später wurde für teures Geld nachgeholt, was damals aus der Portokasse hätte bezahlt werden können.

Spiel der Spiele Es muss nicht immer ein gewonnenes Match sein, dass zu einem Meilenstein in der Geschichte eines Vereins wird. So war es auch am 5. Mai 1995 der Fall. Ein ganz besonders Datum in der Geschichte des Turn- und Sportvereins „Fortuna“ – sein 100. Geburtstag.

Ausgerechnet zu diesem stolzen Jubiläum musste Fortuna beweisen, dass sie wirklich den Schneid dazu hatte, innerhalb von nur vier Jahren von ganz oben (Bundesliga), bis ganz unten (Oberliga Nordrhein) und wieder zurück zu gelangen. Mehr als 10.000 Party-Gäste wurden, vor einer Großbildleinwand im Herzen der Düsseldorfer Altstadt, Zeuge eines denkwürdigen Fußballspiels und mussten dabei ein Wellenbad der Gefühle durchleben.

Hansa Rostock war fest entschlossen, den aufstiegswilligen Fortunen den Tag zu verderben – und dokumentierte das mit einer 2:0-Führung im Ostseestadion. Die Festtagsstimmung rund um das Jan-Wellem-Reiterdenkmal taumelte dem Nullpunkt entgegen, doch gab es noch vor dem Seitenwechsel durch den Anschlusstreffer von Ralf Voigt einen Hoffnungsschimmer (39.).

Während viele der Geburtstagsgäste auf dem Rathausplatz noch für ein Pausen-Bierchen anstanden, brach unter den lediglich 100 mitgereisten Fans vor Ort erneut Torjubel aus. Nur vier Minuten nach dem Wechsel gelang Torjäger Richard Cyron das 2:2. Unglaubliche Szenen spielten sich nach 77 Spielminuten vor dem Rathaus ab, als Frank Mill einen der zahlreichen Konter der Fortuna sogar zur 3:2-Führung nutzte. Doch während sich die rot-weißen Anhänger noch in den Armen lagen, unterlief Thorsten Judt ein Eigentor zum Endstand von 3:3. Dass auch ein Unentschieden im Nachhinein Gold wert sein kann, zeigte sich dann wenige Wochen später, als am letzten Spieltag in Chemnitz der Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht wurde.

