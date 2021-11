„Histörchen“ – die etwas andere Gegnervorschau : Warum Fortuna und Hannover Geschwister im Geiste sind

Einer der Seitenwechsler: Ihlas Bebou (Mitte) 2017 gegen zwei Spieler seines späteren Klubs 96. Foto: dpa/Peter Steffen

Serie Düsseldorf/Hannover Am Samstagmittag treffen in der Arena zwei Vereine aufeinander, die sich in ihren vielen Bundesliga-Jahren oft aus dem Weg gegangen sind. Dabei gibt es große Gemeinsamkeiten zwischen Fortuna und 96. Welche das sind und welche Bilanz überrascht.

Von Andreas Götz

Schon wieder Hannover 96. Am Samstag um 13.30 Uhr geht es in der Arena um Tore, Punkte und Meisterschaft. Wie allseits noch schmerzhaft bewusst, war Fortuna erst vor zehn Tagen in Niedersachsen, wo sie mit 0:3 aus dem Pokal flog. Doppelt schlecht, dass der Hannoversche Sportverein von 1896 mit Borussia Mönchengladbach auch noch ein lukratives Los für die kommende Runde erwischte.

96 und Fortuna sind Kontrahenten, die in der Liga weit von ihren Ansprüche entfernt sind. Doch das ist nicht die einzige Parallele zwischen den beiden ehemaligen Erstligisten, die man fast als Geschwister im Geiste bezeichnen kann. Hannover und Düsseldorf sind die Hauptstädte ihres jeweiligen Bundeslandes. Beide haben weit mehr als 500.000 Einwohner, beide liegen an einem Fluss, dort die Leine, hier der Rhein, beide haben eine Gesamtfläche jenseits der 200 Quadratkilometer – und beide haben einen Profiverein, der schon weit bessere Zeiten erlebt hat. Und beide verfügen über eine besonders leidensfähige Anhängerschaft.

Direkter Vergleich Überraschenderweise kommen 96 und Fortuna lediglich auf 39 direkte Duelle. Bei 17 dieser Spiele hatte Fortuna Heimrecht. In der 1. Bundesliga bringen beide gerade einmal acht gemeinsame Jahre auf die Waage – und das, obwohl Fortuna 25 Jahre Oberhaus, ihr Gegner sogar 30 Jahre in seiner Vita ausweist. War der eine erfolgreich, kämpfte der andere wieder einmal seine Existenz...

Hannover 96 war stets ein gern gesehener Gast in den wechselnden Bundesliga-Spielstätten der Fortuna. Gleich sechsmal verließen die Fortunen den Platz als strahlender Sieger, einmal musste man sich im Rheinstadion mit einem Unentschieden begnügen, einmal gingen die Rheinländer mit leeren Händen vom Feld. Entsprechend gut liest sich auch die Tordifferenz von 14:5 Toren.

Foto: Frederic Scheidemann 53 Bilder Fortunas Rekordspieler in der Zweiten Liga

Bitter ist dagegen die Zweitliga-Bilanz. Sechsmal empfing Fortuna die Niedersachsen im Unterhaus und erzielten dabei sieben Treffer. Kein Wunder, dass bei dieser geringen Quote lediglich ein Sieg eingefahren wurde. Dazu gesellen sich vier Punkteteilungen und eine Niederlage.

Seitenwechsler Davon gab es reichlich. Den Anfang machte einst Jupp Hellingrath. Der gebürtige Neusser war eine Konstante im Team der Fortuna, machte zwischen 1961 und 1967 mehr als 240 Spiele für die Rot-Weißen. Doch das erste Bundesliga-Jahr der Düsseldorfer sollte seine letzte Saison in Flingern werden. Hellingrath, Ende Januar dieses Jahres verstorben, überwarf sich mit Trainer Kuno Klötzer und ging für die nächsten sechs Jahre nach Hannover.

Eigengewächs Michael Schütz wechselte 1993 nach Fortunas Abstieg in die Oberliga Nordrhein nach Niedersachsen. Leider war Schütz vom Pech verfolgt, verletzte sich schwer und musste seine Karriere beenden. Jürgen Fleer (1985), Peter Radojewski (1990) und Mario Block (1994) waren hingegen eher durchlaufende Posten, die weder bei Fortuna noch in Hannover besonders in Erscheinung traten.

Foto: dpa/Carmen Jaspersen 38 Bilder So würde die Tabelle ohne Fehlentscheidungen aussehen

Das sah bei dem Stürmer-Trio Charlison Benschop (2015), Ihlas Bebou (2017) und Marvin Ducksch (2019) ganz anders aus. Während Ducksch in Düsseldorf nicht richtig Fuß fasste und anschließend bei den Roten wie am Fließband traf, war es bei Benschop umgekehrt. Bei Bebou freuten sich letztlich beide Seiten. Der Togolese, der aus Fortunas Jugend stammte, ist bis heute der Toptransfer der Flingerner, und auch Hannover konnte sein Geldsäcklein auffüllen, als der Außenstürmer nach Hoffenheim wechselte.

Auffallend oft versuchten auch Trainer ihr Glück beim jeweils anderen Klub. So trainierten Fortunas Coach-Legenden Kuno Klötzer und Heinz Lucas ebenso beide Mannschaften wie später auch Jörg Berger, Peter Neururer und Rolf Schafstall.

Spiel der Spiele Letzter Spieltag der Saison 2018/2019. Fortuna begeisterte seine Anhänger unter Trainer Friedhelm Funkel durch attraktiven, erfolgreichen Fußball. Eine Fabel-Saison, die sich Fans, Mannschaft und Trainer mehr als verdient hatten. Ausgerechnet beim Hinspiel in Hannover (1:0) beendete Fortuna eine perfekte englische Woche und startete eine phänomenale Aufholjagd bis auf Platz zehn der Bundesliga.

Foto: dpa/Stefan Puchner 54 Bilder Diese Spieler waren Kapitän bei Fortuna

Dieser letzte Auftritt der Saison, am 19. Mai 2019, war ein Festtag und wurde von den 50.000 in der ausverkauften Arena einfach nur genossen. Ein Doppelschlag innerhalb von vier Minuten besiegelte die Niederlage der bereits abgestiegenen Niedersachsen. Rouwen Hennings und der Ex-Hannoveraner Kenan Karaman erzielten die Treffer zwischen der 60. und 64. Spielminute. Das Tor (78.) zum Endstand von 2:1 störte die Feierlichkeiten im Stadion nicht im Geringsten. Was jedoch auch in Erinnerung bleibt, war der Kreuzbandriss, den Kevin Stöger Sekunden vor dem Ende der Spielzeit erlitt.