„Histörchen“ – die etwas andere Gegnervorschau : Als Funkel nach Pleite mit Fortuna in Heidenheim Zweifel kamen

Serie Düsseldorf Am Freitagabend gastiert Fortuna beim 1. FC Heidenheim. Es ist die nächste Gelegenheit für die Düsseldorfer, den Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt zu machen. Doch gegen den Klub aus dem Osten von Baden-Württemberg hatten die Rheinländer schon öfters Probleme. Ein Blick zurück.

Fortuna, musst Du es denn immer so unnötig spannend machen? Die Fans jedenfalls, hätten gut und gerne darauf verzichten können. Am vergangenen Freitag gegen Dynamo Dresden war das Feld, nach einer sicheren 2:0 Halbzeitführung, bestellt, doch die regnerische Leistung in den zweiten 45 Minuten hat am Ende 2/3 der Ernte gekostet. Zu wenig, um den Klassenerhalt bereits perfekt zu machen.

Der Druck bleibt also bestehen. Der nächste Auswärtsgegner (heute, 18.30 Uhr) ist der 1.FC Heidenheim – ein sportlich unangenehmer Zeitgenosse. Der Klub aus dem Osten Baden-Württembergs hat sich über Jahre hinweg zu einem festen und erfolgreichen Bestandteil der 2. Bundesliga entwickelt. Anfangs belächelt, spielt der FCH mittlerweile gerne im Konzert der vermeintlich Großen mit. Doch bislang gelang der große Wurf nicht und auf der Meisterschaftszielgerade ging den Heidenheimer regelmäßig die Puste aus. So präsentierte sich das Team, des zum Inventar gehörenden Trainers Frank Schmidt (15 Jahre im Amt), auch in dieser Saison lange als Stolperstein für viele Kontrahenten und hatte Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Doch nun scheint die Luft raus zu sein. Eine Chance für Fortuna?

Das Hinspiel Achtung, Spoiler-Alarm! Es läuft die Nachspielzeit. Der 1.FC Heidenheim hatte während der zweiten Halbzeit kaum den Weg in den Düsseldorfer Strafraum gefunden. Fortuna zeigte, eine ansprechende Leistung und hatte gute Gelegenheiten, den Schalter auf zweitem Heimsieg zu legen. Doch weder Klarer, noch Peterson, Hennings oder Narey waren in ihren Aktionen zwingend genug.

In den letzten zehn Minuten erhöhte Fortuna nochmals die Schlagzahl. Jedoch gelang es den Gästen auch diese Phase unbeschadet zu überstehen und lediglich eine hochkarätige Chance zu zulassen. Khaled Narey hatte sich auf dem Flügel durchgesetzt, doch seine maßgeschneiderte Flanke setzte Christoph Klarer knapp neben das Gehäuse (87.).

Als sich die 13.837 Fans in der Arena bereits mit dem torlosen Unentschieden abgefunden hatten, zeigte der FCH - Kompass ein letztes Mal Richtung Düsseldorfer Tor. Fortuna, gedanklich schon unter der Dusche, lässt Marnon Busch unbehelligt über das Spielfeld wetzen, und dessen Hereingabe kann von Robert Leipertz in aller Seelenruhe zum 0:1 (0:0) Siegtreffer über die Torlinie geschoben werden. Fortunas dritte Heimniederlage war damit perfekt.

Die Auswärtsbilanz …ähnelt einer Sonnenfinsternis. In fünf Spielen in Baden-Württemberg schaute Fortuna gleich viermal in die Röhre. Die schauderhafte Bilanz erstreckt sich einzig und allein über einen Wettbewerb. Die Spiele waren ausschließlich Meisterschaftsbegegnungen im Unterhaus. Dabei machte der erste Auftritt sogar Mut auf eine schöne gemeinsame Zeit, denn die Düsseldorfer reisten mit drei Punkten auf der Habenseite gen Heimat. Der 2:1 Auswärtserfolg, das Spiel Eins nach der Entlassung von Oliver Reck 2015, blieb bis heute ein Einzelfall.

In der Folge unterlagen die Rot-Weißen in schöner Regelmäßigkeit beim FCH. Bei einem Torverhältnis von 10:5 für die Gastgeber, war es den Fortuna-Fans bisher nicht vergönnt, einen weiteren heiteren Nachmittag, knapp vor der bayrischen Grenze, zu verbringen. Höchste Eisenbahn, dass nachzuholen.

Das Spiel der Spiele Es wäre zu einfach, sich auf den „einen“ schönen Moment in Heidenheim zu besinnen. Deshalb satteln wir das Pferd diesmal einmal anders auf.

Am 15. April 2018 empfing der 1.FC Heidenheim, damals auf dem Abstiegsrelegationsplatz stehend, den Tabellenführer vom Rhein. Das Team von Friedhelm Funkel knabberte noch an den Folgen einer Heimniederlage gegen den VfL Bochum (1:2) und wusste um die Wichtigkeit der Begegnung im Hinblick auf einen möglichen Bundesliga-Aufstieg. Die Vorzeichen waren entsprechend eindeutig: Der Ligaprimus würde beim Abstiegskandidaten punkten (müssen).

Jetzt ist es ja nicht so, dass Fortuna nicht dafür bekannt wäre, sich besonders für in Not befindliche Gegner, als Steigbügel in eine bessere Zukunft, zu opfern. Gerade bei den vermeintlich Kleinen, oder Abstiegskandidaten, lassen die Flingerer mit Vorliebe Federn. Die Düsseldorfer treten in solchen Begegnungen traditionell als gutes Springpferd an, dass nicht höher springt, als es tatsächlich muss – um dann ungebremst einen Oxer abzuräumen. Ob es reine Selbstüberschätzung ist, oder fehlende Ernsthaftigkeit werden die Gelehrten, sprich Trainer, wahrscheinlich niemals klären können.

Nach 90 Minuten standen die Flingerer also mit leeren Händen da. Eine 1:3 (0:1) Niederlage ließ Zweifel an der Rückkehr in die Bundesliga aufkommen. In dessen Fall war es aber eine Geschichte mit Happy End, denn sowohl die Heidenheimer, als auch der Favorit aus der Landeshauptstadt NRW, erreicht am Saisonende die gesteckten Ziele. Und so kann auch eine Niederlage hin und wieder etwas Gutes haben.

Was Hoffnung macht … ist und bleibt der bisherige Arbeitsnachweis des neuen Trainerteams. Aber ist das Glas nun halbvoll, oder halbleer? Die Meinungen sind durchaus geteilt. Seit zehn Zweitliga-Partien ist Fortuna ungeschlagen – und tritt doch fast auf der Stelle. Nimmt man diese Serie genauer unter die Lupe, kann aus Lust recht schnell Frust werden. Nicht wenige Fans empfinden die Mehrzahl der mittlerweile sechs Unentschieden, aus den letzten zehn Partien, zu Recht als gefühlte Niederlagen. Die Gründe dafür sind wohl jedem bekannt.