His-Törchen – die etwas andere Vorschau : Als Fortuna die großen Bayern aus dem Pokal warf

Serie Regensburg/Düsseldorf Am Mittwochabend geht es für die Düsseldorfer bei Jahn Regensburg um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Zweitrunden-Spiele der Vergangenheit liefen für Fortuna unter der Devise Sekt oder Selters. In der Partie des Jahres 1995 war es vielleicht sogar Champagner.

Ohne Frage, Fortuna ist aktuell wirklich vom Verletzungspech gebeutelt. Doch das allein kann und darf nicht als Ausrede für die vergangenen beiden Meisterschaftsspiele gelten. Das Spieltempo und die damit verbundenen Angriffsbemühungen der Rot-Weißen glichen in den zwei Partien einem lauen Lüftchen an einem Hochsommertag. Sie waren da, aber niemand hat sie bemerkt – und schon gar nicht der Gegner.

In zweiter Runde gegen Jahn Regensburg : So viel steht für Fortuna im DFB-Pokal auf dem Spiel

Viel Zeit für Grübeleien bleibt aber nicht, denn der Terminplan hat eine englische Woche für die Düsseldorfer vorgesehen. Am Mittwochabend (20.45 Uhr) geht es in der 2. Runde des DFB-Pokal in der Oberpfalz gegen den SSV Jahn Regensburg. Zweifelsfrei eine undankbare Aufgabe. Fortunas Auswärtsauftritte waren in den vergangenen Wochen bedenklich, der letzte Erfolg stammt vom ersten Spieltag in Magdeburg.