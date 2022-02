His-Törchen – die etwas andere Gegnervorschau : Als „Lumpi“ zu langsam den Platz verließ

Serie Düsseldorf Wie wichtig Fortunas Gastspiel am Sonntag bei Holstein Kiel ist, zeigt schon ein schneller Blick auf die Tabelle. Doch auch in der Vergangenheit gab es schon denkwürdige Duelle zwischen beiden Klubs. Was im November 2005 so alles passierte.

Das Sturmtief, dass am vergangenen Wochenende über den Norden Deutschlands fegte, konnte der KSV Holstein Kiel nur ein müdes Lächeln abverlangen. Denn stürmisch ging es im vergangenen Jahr bei Fortunas Gastgeber vom Sonntag (Anstoß 13.30 Uhr) des Öfteren zu.

Zunächst machte die Pandemie den Aufstiegshoffnungen einen Strich durch die Rechnung, denn den durch Spielausfälle und Quarantäne gebeutelten Nordlichtern bot sich ein zeitlich derart straffes Restprogramm, dass der direkte Aufstieg auf der Zielgerade noch verspielt wurde. Auch in der Relegation, gegen den durch Friedhelm Funkel betreuten 1. FC Köln war der Kräfteverschleiß des Mammutprogramms nicht mehr zu kompensieren. Am Ende standen die Kieler mit leeren Händen da.

Dass Erfolg Begehrlichkeiten weckt, wissen die Kieler auch nicht erst seit gestern. Und so mussten sie zu Beginn dieser Saison einen qualitativ großen Aderlass hinnehmen. Im Spätsommer präsentierten sie sich wie ein Storch im Salat ,und so endete die Erfolgsstory unter Trainer Ole Werner gleich doppelt bitter. Werner, mittlerweile mit Werder Bremen auf der Überholspur, wurde von Marcel Rapp beerbt, und Holstein krabbelte erst dann mit kleinen Schritten aus der Gefahrenzone der 2. Bundesliga.

Das Hinspiel Die eklatante Heimschwäche Fortunas ist nicht nur jedem Fan ein Dorn im Auge, sondern auch der Grund dafür, dass der Klub hauchdünn vor dem Tabellenabgrund steht. Die Heimbilanz könnte, man hält es kaum für möglich, sogar noch prekärer sein, hätte die Düsseldorf beim Hinspiel in der Arena nicht viel Glück gehabt.

Vor 16.349 Zuschauern waren die Kieler über weite Strecken das agilere Team, und es war nur ihrer Abschlussschwäche zu verdanken, dass die Partie nicht schon vorzeitig entschieden war. Erst drei Minuten vor dem Abpfiff gelang es dem am Sonntag gesperrten Kristoffer Peterson, durch einen Hammer in den Winkel Fortuna einen Punkt zu retten. Doch selbst den einen Zähler hätte Steven Skrzybski seinem Ex-Verein fast noch entrissen. In der siebten Minute der Nachspielzeit klatschte der Abschluss des Stürmers an den Pfosten.

Auswärtsbilanz Nachdem sich die Kieler vor dem Ende des 2. Weltkrieges schon dreimal in Düsseldorf getummelt hatten, verschlug es die Kicker der Fortuna 1949 erstmals an die Ostsee. Im Rahmen einer Norddeutschlandreise traten die Rot-Weißen sowohl beim VfB Lübeck (3:3) als auch bei den „Störchen“ an (4:1). Der Sieg bei den Kielern besaß zudem eine emotionale Note, da in Ex-Nationalspieler „Kutty“ Krüger ein Eigengewächs, dass während der Kriegsjahre für Holstein aktiv war, mittlerweile wieder seine Fußballstiefel für Fortuna schnürte.

Es dauerte allerdings bis ins neue Jahrtausend, ehe sich die beiden Vereine in einem Pflichtspiel gegenüberstanden. Alle sieben Partien, die bis dahin an der Ostsee ausgetragen wurden, hatten lediglich freundschaftlichen Charakter. Dabei schnitt Fortuna recht erfolgreich ab. Gleich viermal siegten die Rot-Weißen, zweimal verloren sie, und einmal endete es unentschieden. 1984 verbrachten die Düsseldorfer die Zeit zwischen den Jahren an der Ostsee. Beim dortigen Hallenturnier siegte Fortuna damals in der Vorrunde 4:0 über Holstein und verlor erst im Endspiel gegen Pogon Stettin 3:4.

2002 ging es dann endlich um Meisterschaftspunkte. Bis 2007 war dies dann viermal der Fall. Ein einziges Mal zappelte ein Punkt im Netz, ansonsten holten die Rheinländer den Anker dreimal ohne Fang wieder ein, bei einem Torverhältnis von 4:9.

Und auch in Liga zwei trat Fortuna die Heimreise bisher sieglos an. 2017 entführte sie wenigstens einen Punkt (2:2), aber 2020 verlor sie 1:2.

Spiel der Spiele In einem bemerkenswerten Fußballspiel muss es nicht immer um Auf- oder Abstiegsendspiele oder gar um Titel gehen. Oft sind es eben solche Spiele, die eigentlich nichts Besonderes erwarten lassen, die dann aber nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Ein solches Erinnerungsstück war die Begegnung am 28. November 2005 im Holstein-Stadion. Fortuna hatte sechs der vergangenen sieben Ligaspiele gewonnen, und auch beim Tabellenführer Holstein Kiel schickte sie sich an, die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben.

Vor 3360 Zuschauern führte Fortuna bis zur 62. Spielminute hochverdient 3:1. Nach einem Eigentor (Lindemann, 25.) und den Treffern von Markus Feinbier (45.) und Andreas Lambertz (51.) standen die Zeichenauf Sieg. Eine Freistoßflanke der Kieler, die per Kopf in den Strafraum verlängert wurde, nutzte der eingewechselte US-Amerikaner Ryan Coiner zwar zum Anschlusstreffer, doch rückte das Spielende mit dem 3:2 für Fortuna im Rücken immer näher.

Zeit für taktische Wechselspielchen. „Lumpi“ Lambertz trottete zur Außenlinie, wo Frank Scharpenberg schon bereit stand. Doch dann drehte Fortunas Urgestein ab, da nun doch „Ali“ Albertz seinen Platz anstelle vom Lambertz räumen sollte. Zu viel für Schiedsrichter Thorsten Schriever. Lambertz flog mit Gelb-Rot vom Platz (87.). In der vierminütigen Nachspielzeit kassierte Fortuna noch den Ausgleich. Schlussmann Patrick Deuß konnte einem abgefälschten Schuss nur nach vorn abklatschen lassen, und Coiner war erneut zur Stelle – 3:3.