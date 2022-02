His-Törchen – die etwas andere Gegnervorschau : Diesen Rekord bringt Schalke zur Fortuna

Serie Düsseldorf Es war schon das große Westderby, als noch niemand über Borussia Mönchengladbach oder gar den 1. FC Köln sprach. Düsseldorf gegen Gelsenkirchen, Rot-Weiß gegen Blau-Weiß. Welche Seitenwechsler es gab, welche große Partien – und welche Top-Zahl.

Am Sonntag um 13.30 Uhr beginnt, wieder einmal, eine neue Zeitrechnung bei Fortuna Düsseldorf. Ihr neuer Coach, Daniel Thioune, hat das zweifelhafte Vergnügen, nach nur wenigen Trainingseindrücken im FC Schalke 04 gleich eine große Nummer vor der Brust zu haben. Der Angriff auf den Klassenerhalt hat es also gleich in sich. Wobei „Angriff“ im wahrsten Sinne des Wortes gemeint ist. Denn seit vier Spielen sind die Düsseldorfer nicht nur ohne Punkte, es gelang ihnen nicht einmal, ein Tor zu erzielen.

Die Schalker haben sich dagegen in der 2. Bundesliga akklimatisiert. Nach einem holprigen Start in die Saison half ihnen ausgerechnet Fortuna in den Sattel. Schalke, ebenso wie Fortuna gelebte Tradition, schickt sich also an, den Betriebsunfall Abstieg zu beheben. Der Weg zum direkten Wiederaufstieg bleibt indes steinig, denn ein ganzer Sack voller Konkurrenten steht ebenfalls in den Startlöchern Richtung Bundesliga. Vermutlich bleibt es spannend bis zum letzten Spieltag.

Das Hinspiel Zu Saisonbeginn hatten die „Knappen“ noch ordentlich Sand im Getriebe und standen am 28. August gegen Fortuna schon gehörig unter Druck. Vor 25.000 Zuschauern in der nach Corona-Regeln ausverkauften Schalker Arena passte es den Düsseldorfern gut ins Konzept, dass sie nach zwölf Minuten durch Shinta Appelkamp in Führung gingen. Khaled Narey hatte Appelkamp mustergültig freigespielt, der junge Deutsch-Japaner behielt die Nerven und lupfte den Ball ins Schalker Gehäuse.

Fast im Gegenzug stießen die Rot-Weißen das Erarbeitete mit dem Hinterteil wieder ein. Ein simpler Doppelpass zwischen Marius Bülter und dem Ex-Fortunen Simon Terodde – und schon drei Minuten später war der schöne Vorsprung wieder dahin. Kurz vor dem Wechsel besaß S04 beste Einschussgelegenheiten im Minutentakt, doch wie durch ein Wunder gelang es den Hausherren nicht nachzulegen – zur Pause 1:1.

Mit einer Partie Dreiband begannen die zweiten 45 Minuten. Eine abgefälschte Flanke landete bei Terodde, und dessen Abschluss prallte vom Knie des inzwischen wieder abgewanderten Dragos Nedelcu zum 1:2 im Düsseldorfer Kasten.

Zwar erarbeitete sich die Fortuna nach dem unglücklichen Gegentreffer einige hochkarätige Tormöglichkeiten, doch erging es ihnen nicht besser als den Schalkern im ersten Abschnitt. Es war wie verhext, aber das Spielgerät wollte einfach nicht in die gewinnbringende Endzone. So war es erneut Terodde vergönnt, in der 90. Minute den Deckel auf die Partie zu setzen.

Die Heimbilanz Am Sonntag steigt der 115. Westschlager zwischen Fortuna und Schalke. Gegen kein anderes Team traten die Düsseldorfer in ihrer Vereinsgeschichte häufiger an – ein absoluter Rekord. Dabei begrüßen die Rot-Weißen die Königsblauen zum 57. Mal in den eigenen vier Wänden. Ob Deutsche oder Westdeutsche Meisterschaft, ob Westdeutscher- oder DFB Pokal, ob Oberliga West oder 1. und 2. Bundesliga oder in einem der zahlreichen Freundschaftsspiele – die beiden Teams ließen nichts aus.

Öfter, als es Fortuna lieb war, behielten die „Knappen“ dabei die Oberhand. Doch setzte Fortuna meist die Highlights: 1927 zeigte F95 den hochfavorisierten Schalkern im Gruppenspiel um die Westdeutsche Meisterschaft mit 4:3 die Zähne und verdarb dem S04 damit den Gruppensieg. 1928 wurde der Schalker Kreisel im einem Freundschaftsspiel mit 7:0 glattgebügelt. 1954 zerlegten die Gramminger-Zwillinge Schalke praktisch im Alleingang (7:2), und 1958 demütigte Fortuna Königsblau im Westdeutschen Pokal (6:0).

Die bisherigen 56 Partien boten den Fortuna-Fans 24 Siege, 12 Unentschieden und 20 Niederlagen. Die einzige Partie im Bundesliga-Unterhaus endete 2:0 gegen die damals von Aleksandar Ristic trainierten „Knappen“.

Seitenwechsler Der jüngste Wechsel ist der bisherige Königstransfer der Fortuna. Nie gab es mehr Geld für den Verein als für den Belgier Benito Raman. Für Schalke war es dagegen ein fettes Minusgeschäft, denn Raman avancierte zum Megaflop.

Viel mehr Spaß hatten die Königsblauen hingegen mit Mike Büskens. Büskens wechselte 1992 zum S04, wurde 1997 Uefa-Cup-Sieger und war in 20 der vergangenen 30 Jahre in den verschiedensten Funktionen auf Schalke in Lohn und Brot. Der Versuch, Büskens als Trainer bei Fortuna zu installieren, scheiterte dagegen krachend und war bereits nach fünf Monaten beendet.

Zuletzt gilt es noch über Jürgen Luginger zu berichten. Er machte sich, trotz Stammplatz, bereits nach einer Saison in Düsseldorf (1987/88) aus dem Staub und spielte die nächsten sechs Jahre für den FC Schalke 04.

Was Hoffnung macht Am Sonntag klärt sich diese Frage wohl von ganz allein. Der Druck, der auf dem unerfahrene Christian Preußer lastete, wurde einfach zu groß, die Ergebnisse fehlten – und er schaffte es nicht, seine Mannschaft entscheidend zu pushen. Klaus Allofs musste schließlich sein Experiment abbrechen; aus Düsseldorfer Sicht hoffentlich nicht zu spät.