Hinrundenzeugnis, Teil 2 Selbst Bodzek konnte in Fortunas U23 nicht alles kitten

Kingsley Marcinek (13/1) Als Ergänzungsspieler geholt, mauserte sich der 21-Jährige zu einer ernsthaften Alternative. Feierte in Rödinghausen (1:4) sein Startelfdebüt, lief auch in allen sieben folgenden Partien von Anfang an auf. Konnte zwischenzeitliche Probleme in Stellungsspiel und Timing nicht immer kaschieren, bot dafür eine überragende Leistung beim 3:1-Sieg in Kaan-Marienborn. Verhinderte in entscheidender Situation ein sicheres Gegentor. Ebenfalls stark beim 2:0 in Düren, als er nach einer Ecke per Kopf traf. Allerdings auch nicht ohne Tiefpunkt: Erwies seiner Mannschaft mit dem völlig überflüssigen Platzverweis in Wuppertal (1:4) einen Bärendienst.