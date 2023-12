Hinrundenzeugnis, Teil drei – die Mittelfeldspieler Diese „neuen“ Fortuna-Profis übertrafen alle Erwartungen

Es waren die Neuverpflichtungen, die Fortunas Mittelfeld in der abgelaufenen Hinrunde der Saison 2023/24 weitgehend geprägt haben. Auch deshalb, weil eine sonst so feste Größe in der Schaltzentrale nur sieben Mal länger als eine halbe Stunde zum Einsatz kam. So lange muss nämlich ein Spieler auf dem Feld stehen, um eine Note von unserer Redaktion und auch den Fans zu erhalten. Marcel Sobottka war zu häufig verletzt, um mehr Einsatzzeit zu erreichen.