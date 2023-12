Hinrundenzeugnis, Teil 2 – die Abwehrspieler Welchen Fortuna-Profi Fans und Redaktion in der Defensive am besten sahen

Fortuna und ihre Abwehrspieler – das war in der Hinserie der Zweitligasaison 2023/24 ein ganz spezielles Thema. Kein anderer Mannschaftsteil war so stark von schwerwiegenden Verletzungen betroffen wie die Defensive, so dass Trainer Daniel Thioune sehr häufig zum Experimentieren gezwungen war. Umso erstaunlicher, dass die Düsseldorfer nach 17 Spieltagen mit nur 21 Gegentreffern die drittbeste Abwehr der Zweiten Liga hinter dem FC St. Pauli und der SpVgg Greuther Fürth aufweisen.