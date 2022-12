Hinrundenzeugnis, Teil 1 Wie Gorka sich bei Fortunas U23 in den Fokus spielte

Glenn Dohn (3/1) Hatte in der ersten Saisonhälfte einen schweren Stand, kam aber in den letzten drei Begegnungen vor der Winterpause zum Zug. Sein Einstand in Wattenscheid (2:3) missriet völlig, möglicherweise aufgrund der fehlenden Spielpraxis. Stand beim ersten Gegentor zu weit links, berührte die Kugel beim zweiten, wehrte sie allerdings nicht gut genug ab. Ohne Chance beim am Ende entscheidenden Elfmeter in der letzten Minute. Deutlich besser eine Woche später in Wiedenbrück (1:3), zeigte teils starke Reflexe. Ohne Gegentor und mit wenig Beschäftigung gegen Bocholt (0:0).