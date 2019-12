Teil zwei des Hinrundenzeugnisses : Baker kann die Erwartungen bei Fortuna nicht erfüllen

Musste sich zum Leidwesen der Fortuna häufiger an die Stirn fassen: Lewis Baker. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die Zahlen von Fortunas zentralen Mittelfeldspielern zeigen: Da ist noch viel Luft nach oben. Lewis Baker, Leihgabe vom FC Chelsea, überzeugt nur beim Auftakt in Bremen.

Das zentrale Mittelfeld ist der Maschinenraum einer jeden Fußballmannschaft. Dort werden die wichtigsten Hebel für Defensiv- und Offensivspiel umgelegt. Bei Fortuna offenbarten die Männer in der Schaltzentrale in den bisherigen Saisonspielen noch viel Luft nach oben. Das belegen auch die Zahlen: Nur ein Tor und sechs Vorlagen trugen die Spieler aus diesem Bereich bei. Das Zeugnis der Hinrunde:

Lewis Baker Mit reichlich Vorschusslorbeer kam der Engländer vom FC Chelsea. Der 24-Jährige sollte den Ausfall von Kevin Stöger (Kreuzbandriss) kompensieren und für kreative Momente nach Ballgewinn sorgen. Der Start war dann auch vielversprechend. Beim 3:1 in Bremen verdiente sich Baker die Bestnote. Danach ging es aber bergab mit den Leistungen und folglich auch mit den Noten. Zwischenzeitlich verzichtete Funkel in sechs Spielen komplett auf die Dienste der Nummer 34. Sollte sich Baker im Laufe der Rückrunde nicht deutlich steigern, muss man sich bei Fortuna über die vereinbarte Kaufoption keinerlei Gedanken machen. Note 3,71

Aymen Barkok Die Leihgabe von Eintracht Frankfurt wies vor der Spielzeit die besten Fitnesswerte auf, schien bereit dafür zu sein, endlich sein Potential auszuschöpfen. Doch dann brach er sich die Schulter in einem Testspiel. Barkok kämpfte sich zurück, rückte im Winter wieder in den Kader, doch bei seinem einzigen Einsatz von Beginn an in Augsburg spielte er dann so schlecht, dass er bereits zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Nun liegen die Hoffnungen mal wieder auf der Vorbereitung und darauf, dass der Knoten irgendwann doch noch platzt. Note 5,0

Adam Bodzek Der Routinier absolvierte von allen Akteuren die meisten benoteten Spiele im zentralen Mittelfeld (14). Die Leistungen schwankten stark (zwischen 1,66 und 5,0). Doch Funkel hält zu seinem soliden Arbeiter, der bereits seit 2011 das Fortuna-Trikot trägt. Es ist davon auszugehen, dass sich an seinem Status auch in der Rückrunde nichts ändern wird. Note 3,26

Oliver Fink In nur sechs Spielen spielte der Kapitän lange genug, um auch benotet werden zu können. Doch am Ende weist der dienstälteste Fortune den besten Notenschnitt aus. Auffällig: Selbst bei schlechten Auftritten der Mannschaft zog sich Fink noch ganz achtbar aus der Affäre – wie gegen Bayern oder in Berlin. Und Fink war neben Morales der einzige Mittelfeldspieler, der auch direkt an Toren beteiligt war. Drei Treffer bereitete er in seinen insgesamt nur 510 Spielminuten vor: Das Tor gegen Wolfsburg (1:1), das Tor bei Hertha BSC (1:3) und nicht zuletzt das wichtige 1:0 beim 2:1 gegen Union Berlin am letzten Hinrundenspieltag. Note 2,83

Alfredo Morales Von den Spielern, die mehr als die Hälfte der Hinrundenpartien bestritten, hat Morales die beste Durchschnittsnote. Der Nationalspieler der USA zeigte besonders zu Beginn der Spielzeit gute Leistungen, war sehr präsent im Zweikampf und schaltete sich auch öfter klug in die Offensive ein. Der 29-Jährige hat auch die mit Abstand besten Statistiken. Er schoss das einzige Tor eines zentralen Mittelfeldspielers beim 1:3 gegen Leverkusen. Zudem bereitete er drei Treffer (gegen Frankfurt, Köln und Hoffenheim) vor. Doch gegen Ende der Hinrunde konnte auch Morales die desaströsen Auftritte in Dortmund und in Augsburg nicht positiv beeinflussen. Das zog den Schnitt letztlich nach unten. Note 3,10