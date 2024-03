Mit 86 Jahren gestorben Fortuna trauert um Aufstiegs-Legende Hilmar Hoffer

Die Fortuna hat wieder eine ihrer sportlichen Legenden verloren. Der in Mönchengladbach-Rheydt geborene Außenstürmer Hilmar Hoffer ist im Alter von 86 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Er hinterlässt seine Frau Dorle. Zwölf Jahre lang trug er das Trikot der Flingerner, und er stand als erster Spieler der Fortuna-Vereinsgeschichte gleich in zwei Mannschaften des Klubs, die in die Bundesliga aufstiegen: in den Jahren 1966 und 1971.