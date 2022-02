Am 13. Februar gegen Schalke : Hier kann man Fortuna sehen und hören

Service Düsseldorf Es dürfen wieder Zuschauer in die Stadien, aber noch längst nicht alle – zum Glück gibt es Möglichkeiten, bei Fortunas Zweitligaspielen wie am 13. Februar gegen den FC Schalke 04 elektronisch live dabeizusein. Wir erklären, wie das funktioniert.

Es gibt jedoch eine Reihe von Möglichkeiten, entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch in Fernsehen und Radio mit von der Partie zu sein. Fortunas Begegnung mit dem FC Schalke 04 am 13. Februar wird nicht live im Free-TV gezeigt; die Rechte liegen beim Bezahlsender Sky, der ja alle Partien des deutschen Unterhauses direkt überträgt. Anstoß ist um 13.30 Uhr, Übertragungsbeginn um 13 Uhr.