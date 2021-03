Montag gegen Bochum : Hier kann man Fortuna sehen und hören

Service Düsseldorf Fußball im Stadion? Solange die Corona-Pandemie die ganze Welt fest im Griff hält, ist daran nicht zu denken. Dennoch gibt es Möglichkeiten, bei Fortunas Heimspiel gegen den VfL Bochum am Montag live dabeizusein. Wir erklären, wie das funktioniert.

Das waren noch Zeiten, als sich ein Fan einfach warm anziehen und auf den Weg ins Stadion machen konnte, wenn ein Fortuna-Spiel anstand! Während der Corona-Pandemie ist daran leider nicht zu denken. Und auch wenn immer wieder über mögliche Lockerungen diskutiert wird: Realistisch gesehen wird es in dieser Saison wohl nichts mehr werden mit einer Rückkehr der Zuschauer ins Stadion. Somit müssen sich die rot-weißen Anhänger auch für das Zweitliga-Heimspiel am Montag (20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum Alternativen suchen.

Möglichkeiten gibt es, entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch in Fernsehen und Radio. Die Partie gegen Bochum wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky zeigt die Begegnung am Montag exklusiv live, Anstoß ist um 20.30 Uhr, die Übertragung mit Vorberichten beginnt um 20 Uhr.