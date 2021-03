Sonntag gegen Nürnberg : Hier kann man Fortuna sehen und hören

Uwe Rösler am Sky-Mikrofon. Foto: dpa/Sascha Schuermann

Service Düsseldorf Fußball im Stadion? Solange die Corona-Pandemie die ganze Welt fest im Griff hält, ist daran nicht zu denken. Dennoch gibt es Möglichkeiten, bei Fortunas Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg live dabeizusein. Wir erklären, wie das funktioniert.

Das waren noch Zeiten, als sich ein Fan einfach warm anziehen und auf den Weg in die Arena machen konnte, wenn ein Fortuna-Heimspiel anstand! Während der Corona-Pandemie ist daran leider nicht zu denken. Und auch wenn immer wieder über mögliche Lockerungen diskutiert wird: Realistisch gesehen wird es in dieser Saison wohl nichts mehr werden mit einer Rückkehr der Zuschauer ins Stadion. Somit müssen sich die rot-weißen Anhänger auch für das Zweitliga-Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg Alternativen suchen.

Möglichkeiten gibt es, entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch in Fernsehen und Radio. Die Partie gegen Nürnberg wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky zeigt die Begegnung am Sonntag exklusiv live, Anstoß ist um 13.30 Uhr, die Übertragung mit Vorberichten beginnt um 13 Uhr.

Kommentator des Einzelspiels ist Hansi Küpper, die Interviews führt Marco Wiefel. Das Spiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 3, auf Sky Sport Bundesliga 2 kann man auch die Konferenz aller gleichzeitig stattfindenden Zweitligaspiele sehen; am Sonntag ist das neben Fortuna nur die Partie Eintracht Braunschweig gegen den SV Sandhausen, sehr wichtig für den Abstiegskampf.

Eine Live-Übertragung im Free-TV gibt es nicht, legale Livestreams sind ausschließlich bei Sky Go oder Sky Ticket möglich. Das Einzelticket für das Nürnberg-Spiel kostet bei Sky 15 Euro. Andere Anbieter wie Dazn oder Amazon Prime übertragen nicht live.

Im Anschluss an die Live-Übertragung zeigt Sky in „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Bundesliga 2 Zusammenfassungen der Spiele, 40 Minuten nach Abpfiff sind bei Dazn die Highlights zu sehen. Am Montag zeigt RTL Nitro ab 22.15 Uhr Zusammenfassungen aller Spiele des Wochenendes in „100 Prozent Bundesliga“.

