Am Samstag auf Schalke : Hier kann man Fortuna sehen und hören

Service Düsseldorf Fußball als Fan im Stadion? Das ist nach langen Monaten des Wartens endlich wieder machbar. Doch es gibt weiterhin Einschränkungen und zum Glück Möglichkeiten, bei Fortunas Zweitligaspielen wie am Samstag beim FC Schalke 04 elektronisch live dabeizusein. Wir erklären, wie das funktioniert.

Niemand wird seriös vorhersagen können, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt und ob es auf Dauer möglich sein wird, als Fußballfan live mit im Stadion dabeizusein. Einschränkungen gibt es ohnehin noch auf längere Sicht, an ausverkaufte Stadien ist vorerst nicht zu denken. Der Gästeblock in der Gelsenkirchener Arena ist allerdings bereits ausverkauft – die Tickets für die Düsseldorfer Anhänger waren binnen kurzer Zeit vergriffen..

Es gibt jedoch eine Reihe von Möglichkeiten, entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch in Fernsehen und Radio mit von der Partie zu sein. Fortunas Begegnung beim FC Schalke 04 wird tatsächlich live im Free-TV übertragen – wie alle Topspiele der Zweiten Liga am Samstagabend bei Sport 1, Anstoß ist um 20.30 Uhr, Übertragungsbeginn um 19.30 Uhr. Der Bezahlsender Sky steigt eine halbe Stunde später ein und überträgt ebenfalls live.