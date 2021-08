Am Samstag in Nürnberg : Hier kann man Fortuna sehen und hören

Am Samstag in Nürnberg

Service Düsseldorf Fußball als Fan im Stadion? Das ist nach langen Monaten des Wartens endlich wieder machbar. Doch es gibt weiterhin Einschränkungen und zum Glück Möglichkeiten, bei Fortunas Zweitligaspielen wie am Samstag beim 1. FC Nürnberg zu Hause live dabeizusein. Wir erklären, wie das funktioniert.

Es gibt jedoch eine Reihe von Möglichkeiten, entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch in Fernsehen und Radio mit von der Partie zu sein. Fortunas Begegnung in Nürnberg wird allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky zeigt die Begegnung am Samstag exklusiv live, Anstoß ist um 13.30 Uhr, die Übertragung mit Vorberichten beginnt um 13 Uhr.