28. April 2004 Hier feiert Fortuna den wohl wichtigsten Aufstieg der Vereinsgeschichte

Fortuna macht es in Solingen spannend: Erst in der Schlussminute trifft Mittelfeldspieler Robert Niestroj zum alles erlösenden 1:0-Arbeitssieg. Es ist für die Düsseldorfer in einem sehr mäßigen Spiel zwar ein glücklicher aber hoch verdienter Erfolg. Die Fäden zog Michael Zeyer.