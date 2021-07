Wegen schlechter Körpersprache : Hertha BSC will wohl Ex-Fortunen Lukebakio loswerden

Düsseldorf Der ehemalige Fortuna-Spieler Dodi Lukebakio steht laut eines Medienberichts bei seinem Verein Hertha BSC auf der Abschussliste. Sportchef Fredi Bobic solle demnach nicht mehr mit dem Belgier planen. Grund dafür sei unter anderem seine Körpersprache auf dem Platz.

Laut des Berichts soll Lukebakio der „Alten Dame“ 15 Millionen Euro in die Kasse spülen – Hertha würde folglich ein Verlustgeschäft in Kauf nehmen. Die Berliner hatten den Belgier vor knapp zwei Jahren für 20 Millionen Euro aus Watford geholt. Doch auch Bobic weiß: 20-Millionen-Offerten sind für Lukebakio in Corona-Zeiten kaum zu erwarten, zumal der einstige Rekordtransfer in der Hauptstadt selten sein volles Potenzial abgerufen hat. Sein Marktwert wird vom Online-Portal „transfermarkt.de“ auf 13 Millionen Euro taxiert.

Für Lukebakio könnte es also alsbald woanders weitergehen. Der Belgier hatte vor drei Jahren in Düsseldorf seinen Durchbruch geschafft. Unvergessen bleibt sein Dreierpack beim 3:3 in München. An seine Zeit bei Fortuna denkt er noch gern zurück. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte er noch vor einiger Zeit: „Ich habe in Düsseldorf sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich schätze Friedhelm Funkel nach wie vor sehr. Er wusste genau, wie er mit mir umgehen muss.“