Schlüsselspieler fehlt, Kapitän wackelt So groß sind die Personalsorgen von Hertha BSC vor der Partie gegen Fortuna

Beim 1:0-Erfolg gegen die Glasgow Rangers zum Abschluss des Trainingslagers im spanischen La Manga fehlten der Hertha am vergangenen Samstag etliche Stammkräfte: die drei Dardai-Brüder Palko, Marton und Bence, Kapitän Toni Leistner, Jonjoe Kenny, Deyovaisio Zeefuik, Jeremy Dudziak, Ibrahim Maza, Gustav Christensen und der in der Hinrunde überragende Fabian Reese. Letzterer wird gegen Fortuna definitiv ausfallen, weil die Blutwerte im Anschluss an seine im Dezember eingefangene Corona-Infektion nach wie vor nicht gänzlich in Ordnung sind.