Limited Edition von Henkel : Mit Fortuna kann man jetzt richtig baden gehen

Düsseldorf Florian Kastenmeier hatte vor drei Monaten durch einen Post bei Instagram die Idee dazu geboren. Nun hat der Weltkonzern Henkel 30.000 Produkte auf den Markt gebracht. Unterstützt wird mit dem Verkauf eine spezielle Abeteilung des Zweitligisten.

Ab sofort sind nun die ersten #StärkerZusammen Limited Editions der Marken Fa, Schauma und Nature Box ausschließlich in den Shops von Fortuna Düsseldorf erhältlich. Dazu stellt Henkel Beauty Care insgesamt 30.000 Produkte kostenfrei zur Verfügung. Die Verkaufserlöse kommen dem Nachwuchsleistungszentrum der Fortuna zugute.

„Wir haben den Post gesehen, und zwölf Stunden später war im Prinzip schon das Produkt geboren – wir wollten es aber nicht bei einer einmaligen Sache belassen, sondern wollten was Originelles umsetzen. Ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen“, sagt Rik Strubel, Chief Marketing Officer Henkel Beauty Care. „Fortuna Düsseldorf und wir wollten aber mehr. Einen Mehrwert schaffen, in dem Bewusstsein um unsere gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Die Möglichkeit, den Fans eine Freude zu machen und das Nachwuchsleistungszentrum der Fortuna zu unterstützen, scheint uns in diesem Fall ideal.“