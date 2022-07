Haupt- und Trikotsponsor : So äußert sich Henkel-Chef Knobel zum Fortuna-Deal

Düsseldorf Im Mai verlängerte der Düsseldorfer Konzern Henkel sein Sponsoring bei Fortuna. Nun hat sich auch Carsten Knobel zu der Vertragsverlängerung geäußert. Was Henkels Vorstandsvorsitzender über das Engagement beim Zweitligisten sagt.

In einem Interview mit unserer Redaktion antwortete Carsten Knobel auf die Frage, ob es trotz Kostendrucks beim Sponsoring von Fortuna bleiben werde: „Henkel ist schon lange guter und verlässlicher Partner der Fortuna, unabhängig davon in welcher Liga die Mannschaft spielt. Nun freuen wir uns auf die nächste Saison, in der die Fortuna hoffentlich wieder um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen wird."