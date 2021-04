Gegner KSC in Corona-Quarantäne : Fortuna-Heimspiel am Samstag fällt aus

Update Düsseldorf Das Heimspiel von Fortuna am Samstag gegen den Karlsruher SC fällt aus. Wegen eines weiteren Corona-Falls im Team muss die gesammte Mannschaft 14 Tage in Quarantäne. Das wirft den Spielplan in der Zweiten Liga gehörig durcheinander. Was Sportvorstand Uwe Klein dazu sagt.

Die Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC geht nach einem weiteren Coronafall für 14 Tage in Quarantäne. Das beschloss der Klub am Dienstag in Absprache mit dem Karlsruher Gesundheitsamt. Zuvor hatte die turnusmäßige PCR-Testung einen weiteren positiven Befund in der Mannschaft ergeben, schon Anfang April hatte der KSC zwei Fälle gemeldet.

Ziel der Quarantäne sei es, "ein weiteres Ausbreiten der Infektion zu verhindern", sagte Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport. Die Quarantäne gilt für den kompletten Kader. Einzig die Spieler, die zuletzt nicht im Mannschaftskreis trainiert haben, sind von der Quarantäne nicht betroffen.

Die Quarantäne gilt bis zum 20. April. Der Klub wird nun bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) beantragen, die Partien gegen Fortuna Düsseldorf (10.4.), Erzgebirge Aue (17.4.) und den Hamburger SV (20.4.) zu verschieben.

Damit deutet sich allerdings ein erhebliches Terminproblem an. Eventuell muss der KSC zwischen dem vorletzten (16.5.) und dem letzten (23.5.) Spieltag unter der Woche antreten. Mit acht Punkten Rückstand auf Platz zwei hat Karlsruhe noch eine kleine Aufstiegschance. Der namentlich nicht genannte Spieler weise "keine Symptome" auf, teilte der KSC weiter mit.

Die DFL hatte erst am Dienstag beschlossen den Profis und Betreuern der Bundesliga und 2. Liga eine so genannte Trainingslager-Quarantäne zumindest vorerst zu ersparen – sie dürfen weiter zuhause schlafen. Die Deutsche Fußball Liga sieht diese Maßnahme „derzeit aus medizinischer Perspektive nicht für notwendig“ und setzt auf engmaschige Testungen in der Corona-Pandemie. Allerdings kann es in der Endphase der Saison doch noch passieren, dass die Kader komplett in eine Blase müssen – um den Spielbetrieb nicht auf den letzten Drücker zu gefährden.

„Ich habe erst vor wenigen Augenblicken davon erfahren“, sagt Sportvorstand Uwe Klein auf Anfrage unserer Redaktion. „Wir hätten natürlich sehr gerne nach unserem Sieg in Darmstadt am Samstag gleich wieder gespielt. Aber so ist das in diesen Tagen eben. Wir werden uns am Mittwoch sortieren und dann zusammen überlegen, wie wir die Zeit nutzen. Ich kann derzeit noch nicht sagen, ob ein Testspiel eine Option wäre.“

