Fortuna-Heimspiel gegen HSV ausverkauft „Mannschaft, Fans und Stadt haben eine volle Arena verdient“

Dabei blieb es jedoch nicht. Weil jene 7000 Tickets in Hamburg innerhalb von weniger als zehn Minuten vergriffen waren, öffnete Fortuna mehrere an den eigentlichen Auswärtsbereich angrenzende Blöcke und stellte den Hanseaten so weitere umfangreiche Kapazitäten zur Verfügung. So dürfte in einigen Tagen nicht nur der eigentliche Gästeblock fest in HSV-Hand sein, sondern auch die daran angrenzende Nordtribüne.