„Haben langfristige Partnerschaft angestrebt“: Henkel bekennt sich zu Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf Fortuna und Henkel haben ihre Zusammenarbeit vor der laufenden Saison ausgebaut. Der langjährige Partner prangt nun auch auf dem Trikot der Düsseldorf. Trotz der aktuellen sportlichen Situation bekennt sich der Sponsor zu der Partnerschaft mit dem Aufsteiger.

Obwohl der Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf auf dem vorletzten Platz der Tabelle ist und damit absteigen könnte, bekennt sich Hauptsponsor Henkel zu dem Verein. „Wir sind gekommen, um zu bleiben, Fortuna ist gekommen, um zu bleiben, wir haben eine langfristige Partnerschaft angestrebt“, sagte Henkel-Finanzvorstand Carsten Knobel am Donnerstag bei einer Telefonkonferenz zu den Neun-Monats-Zahlen des Konzerns. Er ist gleichzeitig stellvertretender Aufsichtsratschef von Fortuna. Dem Unternehmen sei klar gewesen, dass Fortuna Düsseldorf nicht in der Champions Liga kommen werde, als der Vertrag unterschrieben wurde, aktuell sehe man auch positive Entwicklungen: „Die Motivation, der Teamgeist, die Mannschaft, das ist alles wunderbar.“ Auch Henkel-Chef Hans Van Bylen bekannte sich zu der Partnerschaft mit Fortuna – der Belgier meinte halb ironisch, aber gleichzeitig begeistert, die Entwicklung des Klubs sei für ihn spannender als so manches Wirtschaftsthema.