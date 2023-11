Vor dem Spiel gegen Schalke Dieser Notstand steht bei Fortuna diesem Überfluss gegenüber

Jetzt steht also das zweite an, unter umgekehrten Vorzeichen im Vergleich zur Premiere vor 21 Monaten. „Das war schon sehr anspruchsvoll damals“, erinnert sich Thioune. „Schalke war Fünfter, wir lagen auf Platz 16. Jetzt ist es genau anders herum. Es ist viel passiert in dieser Zeit.“ So viel, dass der 49-Jährige den vermeintlichen Druck nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge stark relativiert. „Wenn man Trainer bei Fortuna Düsseldorf ist, dann ist vom ersten Tag an Druck auf dem Kessel“, versichert er. „Als ich auf Platz 16 anfing, war es aber deutlich mehr Druck als heute. Jetzt beflügelt die Situation doch eher. Das Stadion ist voll, das ist cool.“