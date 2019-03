Vor dem Westderby gegen Gladbach: Fortuna hat den Hinspielärger nicht vergessen

Düsseldorf Am Samstag um 15.30 Uhr erwartet Fortuna Düsseldorf den niederrheinischen Nachbarn Borussia Mönchengladbach. Die 0:3-Niederlage im Hinspiel ärgert den Aufsteiger immer noch – vor allem, weil sie durch einen unberechtigten Handelfmeter eingeleitet wurde.

Mit dieser Zuneigung ist es längst vorbei. Funkel fragt sich ebenso wie viele rätselnde Fußballfans, was seit der WM 2018 aus dem einst so souveränen Münchner Unparteiischen geworden ist, der seitdem immer wieder durch Fehlentscheidungen auffiel. Zudem werfen Kritiker dem 43-jährigen Juristen häufig ein grenzwertig selbstbewusstes Verhalten vor.

Bei Fortunas Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach im vergangenen November kam in Funkels Augen beides zuammen. Namentlich in der Szene kurz nach der Pause, als ein von Alassane Plea aus kurzer Distanz geschossener Ball Fortunas Innenverteidiger Kaan Ayhan am angelegten Arm traf. Sicherlich kein Elfmeter – für Brych allerdings schon. Der Münchner zeigte auf den Punkt, Thorgan Hazard verwandelte zum 1:0 für Borussia und legte in einer bis dahin offenen Partie damit den Grundstein zum späteren 3:0-Sieg der Gladbacher. Was Funkel vor allem auf die Palme brachte: „Brych hielt es nicht für nötig, sich die Szene noch einmal auf Video anzusehen. ,Ich habe alles auch so genau gesehen’, sagte er nur auf unsere Anfrage hin. Das ist ein maßlos arrogantes Verhalten.“