Fortuna beim FC Ingolstadt : Wiedersehen mit Aufstiegsheld Beister im Pokal

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf muss in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Drittligisten FC Ingolstadt antreten. Es ist eines der schwerstmöglichen Lose – auch weil es einige interessante Personalien gibt.

Viel härter hätte es Fortuna nicht treffen können. Ausgerechnet den FC Ingolstadt zog Losfee Heike Ullrich, stellvertretende Generalsekretärin des DFB, als Gegner der Düsseldorfer in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals aus dem Topf. Die Oberbayern sind in der Relegation zur 2. Bundesliga nur wegen der Auswärtstor-Regel am 1. FC Nürnberg gescheitert und somit der Papierform nach hinter den etablierten Zweitligisten Karlsruhe und Nürnberg sowie den Aufsteigern Braunschweig und Würzburg die schwerstmöglichen Kontrahenten. Hintergrund: Die besten 14 Teams der Zweitliga-Abschlusstabelle lagen gemeinsam mit den Bundesligisten im Profi-Topf und waren folglich als Gegner gar nicht möglich.

Doch nicht nur, weil die Ingolstädter erst in der Nachspielzeit des Rückspiels (3:1 nach 0:2 im Hinspiel) gegen den „Club“ den Kürzeren zogen, wird das Duell am zweiten September-Wochenende aus Düsseldorfer Sicht hochbrisant. Zudem wären da einige Personalien: Fortunas aktuelle Profis Alfredo Morales (2018) und Thomas Pledl (2019) wechselten erst unlängst vom FCI an den Rhein, die Ingolstädter Stützen Marcel Gaus und Maximilian Beister haben eine ausgeprägte Fortuna-Vergangenheit; Gaus ist sogar gebürtiger Düsseldorfer.

„Na, ich freu’ mich“, schrieb Beister bei Instagram, nachdem die Pokalpaarung feststand, und das darf man dem 29-Jährigen getrost abnehmen: Der Aufstiegsheld von 2012 hat sich nach seinem Weggang häufig in der Arena sehen lassen und hängt immer noch an Fortuna. Das wird Beister wie Gaus nicht davon abhalten, die Düsseldorfer aus dem Pokal werfen zu wollen. Das Team von Trainer Uwe Rösler sollte gewarnt sein: Die jüngsten (Zweitliga-)Duelle in Ingolstadt gingen 2017 und 2018 mit 1:0 und 3:2 jeweils an die Gastgeber. Fortunas bislang letzter Sieg dort datiert vom 20. Oktober 2013 (2:1 durch einen Doppelpack von Charlie Benschop). Auf der anderen Seite war der 3:0-Sieg der Düsseldorfer in der Stockumer Arena einer der entscheidenden Meilensteine zum Bundesliga-Aufstieg vor zwei Jahren. So oder so: ein hochinteressantes und schweres Los.