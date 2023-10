Hans Sombrowski seit 70 Jahren Mitglied Der Mann, der Fortunas Titel 1933 am Radio miterlebte

Hans Sombrowski und die Fortuna – sie sind seit vielen Jahrzehnten untrennbar miteinander verbunden. Als die Fußballer aus Flingern 1933 zum ersten und bisher einzigen Mal die deutsche Meisterschaft gewannen, durch einen 3:0-Endspielerfolg gegen Schalke 04 in Köln, verfolgte Hans den Triumph am Radio, drei Tage vor seinem sechsten Geburtstag. Wenige Wochen später durfte der Junge, der mit der Familie an der Bruchstraße in der Nähe des Fortuna-Platzes lebte, mit zu einem Spiel des frisch gebackenen Titelträgers an den Flinger Broich.