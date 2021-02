Hannover-Angreifer fällt aus : Kein Wiedersehen mit Ex-Fortune Ducksch

Marvin Ducksch (Mitte). Foto: dpa/Stefan Puchner

Hannover/Düsseldorf Ein Wiedersehen mit Marvin Ducksch wird es am Sonntag beim Spiel gegen Hannover 96 in der Arena nicht geben. Der 26-Jährige war einmal der Rekordtransfer von Fortuna, bleibenden Eindruck konnte er allerdings nicht hinterlassen. Am Ende schoss er nur ein Tor. Wie lange der Angreifer ausfällt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Marvin Ducksch war einmal mit riesigen Erwartungen nach Düsseldorf gekommen. Am Ende war man bei Fortuna froh, den früheren Rekordtransfer wieder los zu werden. Ducksch war für 2,2 Millionen Euro vom FC St. Pauli ins Rheinland gewechselt.

Dort war seine Bilanz recht überschaubar. In 16 Partien lief er auf, schoss aber nur ein Tor. In den letzten drei Saisonspielen gehörte er nicht einmal zum Kader. Friedhelm Funkel konnte mit ihm als Spielertyp nicht besonders viel anfangen.

Doch trotz seines Scheiterns in Düsseldorf ist Ducksch als Stürmer interessant. Bei Holstein Kiel, seiner vorangegangenen Leihstation, konnte er den Nachweis seiner Klasse erbringen. Ducksch hat bei Borussia Dortmund eine hervorragende Ausbildung genossen und als Leihgabe des FC St. Pauli den krassen Außenseiter Kiel mit seinen 18 Treffern beinahe in die erste Liga geschossen. Schließlich zog es ihn von Düsseldorf zu Hannover 96.

Foto: Werek 17 Bilder Das sind die besten Fortuna-Trainer aller Zeiten

Am Sonntag hätte er gerne an alter Wirkungsstätte noch einmal seine Visitenkarte hinterlegt. Doch die Offensivkraft wird an diesem 22. Spieltag nicht mit seinem aktuellen Arbeitgeber nach Düsseldorf in die Arena reisen. Gegen den SC Paderborn (0:0) war der 26-Jährige schon in der 53. Minute mit Problemen ausgewechselt worden. Nun die Diagnose: Der Torjäger hat einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten und wird mindestens drei Wochen ausfallen.

Gute Nachrichten für die Defensive von Fortuna. Denn Ducksch gehörte bislang zu den gefährlichsten Angreifern der Niedersachsen. Zehn Treffer verbuchte der gebürtige Dortmunder in 21 Spielen, er stand immer auf dem Feld.

Foto: Falk Janning 17 Bilder Das ist Marvin Ducksch

Mit dem Kapitel Düsseldorf hat Ducksch übrigens seinen Frieden geschlossen. „Offene Rechnungen oder Wetten gibt es nicht. Ich spiele immer gern gegen alte Kameraden“, sagte er vor dem Hinspiel (3:0 für 96) dem „Sportbuzzer“. „Es gibt immer viele Komponenten. Ich kann nicht genau sagen, woran es gelegen hat. Letztlich konnte ich nicht das abrufen, wozu ich eigentlich in der Lage bin.“

Aktuell kann er das nicht unter Beweis stellen.

(gic)