Dann ist Halbzeit in Düsseldorf! In einer ausgeglichenen Partie, in der die Defensivreihen dominierten, ging die Fortuna durch einen Foulelfmeter in Führung. Hannover schlug nach einem Fehlpass von Kastenmeier zurück und glich aus. Kurz vor der Pause flog Hartherz dann mit Gelb-Rot vom Platz. Die Fortuna spielt also eine ganze Halbzeit in Unterzahl.