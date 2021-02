Historische Duelle : Hannover 96 – Fortunas gutes Omen

Oliver Fink 2018 in Hannover. Foto: dpa/Swen Pförtner

Düsseldorf Die Luft im Aufstiegskampf wird immer dünner für Fortuna. Gegen den nächsten Gegner 96 muss ein Sieg her – und die historische Bilanz gegen die Niedersachsen spricht sogar für die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler.

Wenn man wie die Fortuna etliche Spielzeiten in der ersten und zweiten Bundesliga eher in der unteren Tabellenhälfte verbracht hat, dann halten sich die positiven Bilanzen gerade gegen namhaftere Klubs in Grenzen. Beim nächsten Gegner Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr, Arena) sieht das allerdings ganz anders aus. Von den 26 Duellen, die es seit 1966 zwischen beiden Klubs gegeben hat, haben die Düsseldorfer zwölf gewonnen, nur neun verloren und fünfmal ein Unentschieden eingefahren.