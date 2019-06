Expertenmeinung : Hamza Cakir fordert Zimmermann-Verbleib bei Fortuna

Düsseldorf Fortunas ehemaliger Spieler Hamza Cakir hat für unsere Redaktion seine Nachfolger auf der Außenverteidiger-Position beurteilt. Den Deutsch-Türken hat dabei vor allem Matthias Zimmermann überzeugt.

Wenn du für Fortuna spielst, dann musst du dich von diesem wunderbaren Publikum tragen lassen. Die Fans stehen wie eine Wand hinter dir, und dieses Gefühl musst du in dich aufnehmen und in Leidenschaft umsetzen – das ist Fortunas Außenverteidigern in dieser Saison gelungen. Alle vier, Niko Gießelmann, Markus Suttner, Jean Zimmer und Matthias Zimmermann, sind Spieler mit großer Mentalität, die nie aufgeben und stets alles aus sich herausholen. Das kommt beim Düsseldorfer Publikum an, und das ergibt eine tolle Wechselwirkung.