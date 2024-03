Nach tragischem Unfall Diese respektvolle Geste erwiesen die HSV-Fans während des Fortuna-Spiels

Normalerweise ist ein Fußballstadion kein Ort, an dem es besonders still ist. Doch am Freitagabend beim Spiel der Fortuna gegen den Hamburger SV (2:0) war genau das der Fall. Anstatt der gewohnten Fangesänge waren in den ersten 90 Sekunden nur die Kommandos der Trainer und die Ballkontakte der Spieler auf dem Platz zu hören. Auf den Rängen hingegen blieb es zunächst still, auch die Fahnen der Ultras ruhten.