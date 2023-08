Nur noch letzte Details zu klären Hängepartie um Zoller und Fortuna vor dem Ende

Seit Tagen hält das Thema Simon Zoller alle rund um die Fortuna in Atem. Sowohl der VfL Bochum als abgebender Verein als auch der Düsseldorfer Zweitligist haben nicht gerade ein Geheimnis aus den laufenden Verhandlungen gemacht. Aber: Schon mehr als einmal in der Fußballgeschichte ist ein sicher geglaubter Wechsel in letzter Sekunde gescheitert – an überraschenden Nachforderungen, an neu auf den Plan getretenen Konkurrenten, an defekten Faxgeräten.