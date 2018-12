0:1-Niederlage gegen Mainz: Fortuna hadert mit vergebenen Chancen

Düsseldorf Trainer Friedhelm Funkel ärgerte sich über das 0:1 gegen Mainz wie noch über keine Niederlage zuvor in dieser Saison. Fortuna war über 75 Minuten die bessere Mannschaft, stand sich aber selbst im Weg.

Fortunas Fans bewiesen viel Gespür für das Geschehen. Nach dem Abpfiff blieben die Zuschauer auf der Südtribüne nahezu geschlossen auf ihren Plätzen und spendeten den Verlierern Beifall. Was hätten sie den Spielern auch vorwerfen sollen? Engagement, Laufbereitschaft und Kampf waren top, und dass Torchancen niemand mit Absicht vergibt, versteht sich von selbst. Das alles hatte natürlich nicht nur mit Pech und dem überragenden Zentner zu tun, sondern auch mit einer gehörigen Portion Unvermögen. Wie beim Kopfball des nach einem Eckstoß von Jean Zimmer in der 53. Minute völlig freistehenden Marcin Kaminski, der aus unerklärlichen Gründen nicht den Weg ins Netz fand. „Da muss der Ball einschlagen, da gibt es überhaupt keine Diskussion“, befand Friedhelm Funkel.

Der Düsseldorfer Trainer ärgerte sich „über diese Niederlage wie über keine zweite in dieser Saison“, betonte er und unterstrich das mit seinem Abgang aus dem Pressekonferenzraum: Der sonst so in sich ruhende 64-Jährige knallte seine leere Colaflasche auf den Tisch und sagte im Gehen laut: „Scheiße!“ Zu verdenken war Funkel das nicht. Fortuna machte ihr – neben dem grandiosen 1:1 in Leipzig – bestes Saisonspiel, kombinierte noch flüssiger und schneller als beim 4:1 gegen Hertha. Zudem bewiesen Mannschaft und Trainer große Flexibilität, indem sie bereits während der ersten Hälfte blitzschnell das System von Dreier- auf Vierer-Abwehrkette umstellten. „Als Mainz von zuvor zwei bis drei Spitzen auf nur noch eine wechselte, mussten wir das tun“, erklärte der Coach. „Drei Innenverteidiger wären gegen einen Stürmer zu viel gewesen.“ Auch Funkels Entscheidung, Dodi Lukebakio auszuwechseln, war nachvollziehbar: Der dreifache Torschütze von München wirbelte zwar vor der Pause, wirkte aber schon da nicht zielstrebig genug und tauchte nach dem Wechsel weitgehend ab.